«The Titan Games»: Rückkehr zwar schwächer, dennoch spitze

US-Quoten

Die Action-Gameshow mit Dwayne “The Rock” Johnson sicherte sich auf Anhieb die Marktführerschaft gegen schwache Konkurrenz.

Obwohlfür NBC vergangene Woche ein Ende hatte, bleibt der Sender weiter tonangebend am Montagabend. Grund dafür ist die neue Staffel von. Die Wettkampf-Show mit Dwayne “The Rock” Johnson ging am Abend nach starken Auftritten im Januar 2019 in eine zweite Runde. Zwar startete sie deutlich schwächer als die Premiere vor mehr als einem Jahr, dennoch war an der ersten Folge von Staffel zwei kein Vorbeikommen. Nachdem sich im Winter 2019 4,48 Millionen Zuschauer im Finale von der Show verabschiedet hatten, waren für den Auftakt der neuen Runde dieses Mal 3,41 Millionen Interessierte dabei. Mit 0,7 Prozent fuhr man das beste Rating des Abends bei den 18- bis 49-Jährigen ein. Gleichwohl mag aber gesagt sein, dass «The Titan Games» in Staffel eins immer mindestens 1,0 Prozent bei den Umworbenen geholt hatten. Im Anschluss zeigte sichnicht mehr ganz so stark wie noch hinter «The Voice». Dennoch durfte man mit soliden 0,5 Prozent bei den Werberelevanten und 2,34 Millionen Zuschauern zufrieden sein.Neben dem NBC-Abend überzeugte nur noch der Auftakt bei ABC in der klassischen Zielgruppe. Dort schafften es zwei Re-Runs vonauf gute 0,5 Prozent Rating zu kommen. Insgesamt versammelten sich 3,55 bzw. 3,46 Millionen Zuseher für die Wiederholungen. Neues Material vonließ ab 22 Uhr etwas nach und kam nur noch auf 0,4 Prozent, während die Reichweite auf 2,26 Millionen fiel. Alte Folgen vonund dem Spin-Offbrachten FOX nur 0,4 und später 0,3 Prozent Rating bei den 18- bis 49-Jährigen. Zudem fesselten sie nur 2,41 und 2,20 Millionen Interessierte.Höhere Gesamtreichweiten hatte CBS mit einem Abend voller Re-Runs vorzuweisen. Dafür haperte es aber ebenfalls beim werberelevanten Publikum. Nurkam zu Beginn noch auf 0,4 Prozent. Der Rest musste sich mit mauen 0,3 Prozent in der klassischen Zielgruppe begnügen. Die Gesamtreichweite fiel zudem von guten 3,63 Millionen auf 3,19 Millionen fürüberzeugte danach nur noch 2,70 Millionen interessierte.kam zu später Stunde immerhin auf 3,61 Millionen Zuseher. Auch bei The CW standen nur Wiederholungen auf dem Plan. Demnach kam es kaum überraschend, dass das zielgruppen-Rating nicht über 0,1 Prozent hinauskam.überzeugte nur 0,75 Millionen Interessierte.