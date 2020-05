Kabel Eins findet Sendeplatz für «Bosch»

TV-News

Über fünf Jahre nach der Premiere findet Amazons «Bosch» im Juli doch noch den Weg ins Free-TV.

Seit kurzem ist bekannt, dass Kabel Eins plant, das Amazon-Prime-Originalerstmals ins Free-TV zu holen. Nun steht auch ein Sendeplatz und Startdatum fest. Ab dem 4. Juli wird die Krimiserie immer samstags um 23.15 Uhr zu sehen sein. Während online über Amazon Prime bereits seit dem 17. April die inzwischen sechste Staffel zur Verfügung steht, beginnt Kabel Eins ganz von vorne. Gezeigt wird zunächst die erste Staffel als Free-TV-Premiere. Zudem hat Kabel Eins ebenfalls die Rechte an Staffel zwei und drei erworben.Im Pay-TV ist «Bosch» bei TNT Serie beheimatet. Dort feierte die Serie mit ihren ersten Staffeln bereits TV-Premiere. Der Pay-TV-Sender besitzt bereits die Rechte für die Staffeln fünf und sechs. Bei Amazon laufen derweil die Arbeiten an der finalen siebten Staffel. Kurz vor Abschluss der Serie, findet sie also doch noch ihren Weg ins Free-TV. Die erste Staffel schildert den Weg von Harry Bosch, einem unnachgiebigen Detective der LAPD-Mordkommission, der den Mörder eines 13-jährigen Jungen verfolgt. Gleichzeitig steht Bosch jedoch selbst vor einem Bundesgericht: Er ist angeklagt, einen mutmaßlichen Mörder kaltblütig getötet zu haben. Die erste Staffel beruht hauptsächlich auf Elementen der «Bosch»-Bücher von Autor Michael Conellys.«Bosch» ist eine von Amazons ersten Eigenproduktionen und eine feste Institution im Angebot von Prime Video. Wirklich weit ist der Weg zu Kabel Eins allerdings nicht. Denn produziert wird die Serie von der ProSiebenSat.1-Tochter Fabrik Entertainment, die Teil von den Red Arrow Studios ist.