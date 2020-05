VOX lässt neue «Grill den Henssler»-Folgen umsetzen

TV-News

Die Produktion wird ohne Studiopublikum stattfinden.

Der Kölner Sender VOX wird nicht nur die Arbeit an dem Format «Kitchen Impossible» fortführen, sondern auch eine neue-Staffel aufzeichnen. Die Frühjahrs-Runde musste wegen eines Corona-Falls im Team vorzeitig nach drei Folgen abgebrochen werden. Im Sommer nun sollen sechs weitere Folgen der Studio-Koch-Show entstehen. VOX teilte mit, dass man wegen des Coronavirus auf die Anwesenheit von Studiopublikum verzichten wird.Moderatorin Laura Wontorra, das Jury-Trio Reiner Calmund, Christian Rach und Mirja Boes sowie hochmotivierte Promis sind auch wieder mit dabei. Umgesetzt wird die Produktion in den MMC Studios in Köln.Ein Sendetermin für die neue Staffel steht unterdessen noch nicht fest. In aller Regel hielt VOX einen Slot im Herbst am Sonntagabend um 20.15 Uhr für die Produktion von ITV Studios Germany frei. Am Sonntag lief die vorerst letzte Folge der Frühjahrsstaffel.