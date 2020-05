«In aller Freundschaft»: Nach Folge 900 gehen die Episoden aus

TV-News

Das Erste wird im Sommer über eine lange Strecke hinweg Re-Runs der Sachsenklinik zeigen. Gleiches gilt auch für den Vorabendableger. Hier tritt der Fall schon früher ein.

Die Coronapandemie hat die Sachsenklinik lahm gelegt. Seit rund zwei Monaten kann die Produktionsfirma Saxonia keine neuen Folgen der Dienstags-Erfolgsserieproduzieren. Die Auswirkungen dieses Shut-Downs machen sich im Programm des Ersten erst ab Sommer bemerkbar. Immerhin konnte das bis Mitte März gedrehte Material nun bearbeitet werden, sodass die Folgen fertiggestellt sind. Deshalb sind aktuell auch noch neue Folgen im Fernsehen zu sehen. Die Sachsenklinik öffnet dienstags gegen 21.15 Uhr noch bis Folge 900 ihre Türen. Diese wird am 16. Juni 2020 laufen.Ab dem 23. Juni setzt Das Erste am Dienstagabend dann auf alte Folgen. Los geht es mit Geschichten aus dem Jahr 2018. Die genaue Länger Sommerpause der Klinikserie nicht bekannt. Fest steht: Anders als in den Vorjahren, als nur wenige Wochen mit Re-Runs überbrückt worden, ist nun mit einer monatelangen Pause zu rechnen. Weiterhin wird in Leipzig nicht gedreht.Die gleiche Situation liegt beim Vorabend-Ablegervor. Die Serie aus Erfurt läuft donnerstags um 18.50 Uhr. Schon in dieser Woche wird die letzte neue Folge zu sehen sein. Kommende Woche Donnerstag ist Feiertag, danach steigt Das Erste auch hier auf Wiederholungen um. «In aller Freundschaft – Die Krankenschwestern», das eigentlich im Frühjahr 2020 laufen sollte, wurde vorsorglich schon auf Anfang 2021 geschoben – um dann auftretende Löcher in der Programmversorgung zu stopfen.