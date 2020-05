WDR-Reportage mit Eckart von Hirschhausen auf der Intensivstation hat ihren Sendetermin

TV-News

Im April wurde bekannt, dass das WDR Fernsehen an einer neuen Reportage mit Eckart von Hirschhausen arbeitet. Der medizinisch gebildete Komiker begab sich bereits in ein Hospiz und in den Knast – und nun stehtauf dem Programm. Die erst kürzlich gedrehte Reportage wird, wie schon längst vom öffentlich-rechtlichen Sender angekündigt, noch diesen Monat auf Sendung gehen. Nun steht auch der konkrete Termin fest:Der WDR zeigt die 45-minütige am kommenden Dienstag, also am 12. Mai 2020, und zwar um 20.15 Uhr. Der Film steht an dem Tag schon morgens in der WDR-Mediathek zum Abruf bereit. Im WDR Fernsehen folgt nach der Dokumentation zudem einmit Eckart von Hirschhausen.Gefilmt wurde die Reportage im Universitätsklinikum Bonn. «Hirschhausen auf Intensiv» soll eine Woche im UKB zeigen und festhalten, wie sich dessen Notfallzentrum auf einen unbekannten Ansturm von infektiösen Patienten vorbereitet, wie es sich anfühlt, mit Atemschutzmaske einen Operationssaal zu reinigen oder wie die Kommunikation mit Angehörigen gelingen kann, wenn sie ihren Liebsten nicht nah sein dürfen. Die Reportage ist eine Produktion der Bilderfest GmbH im Auftrag des WDR und unter der Redaktion von Daniele Jörg.