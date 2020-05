Unbekannte greifen ZDF-Team bei Dreharbeiten an

Vermischtes

Wie das ZDF mitteilte, seien am Freitag mehrere Team-Mitglieder bei einem Dreh für die «heute-show» von Unbekannten verletzt worden. Die Polizei konnte einige Tatverdächtige festnehmen, der ZDF-Intendant verurteilte den Angriff.

Bei einem Dreh heute in Berlin ist unser Kamerateam angegriffen worden. Mehrere Teammitglieder sind im Krankenhaus, unser Reporter Abdelkarim ist unverletzt. Wir sind schwer betroffen und wünschen den Kollegen eine schnelle Genesung. (1/2) — ZDF heute-show (@heuteshow) May 1, 2020

Ein Team des ZDFs ist bei Dreharbeiten für dieam Freitag angegriffen worden. Wie der Mainzer Sender am Abend mitteilte, seien bei dem Vorfall in Berlin nach jetzigem Kenntnisstand fünf Mitarbeiter verletzt worden, als sie sich nach Dreharbeiten auf dem Weg zurück zu ihren Fahrzeugen befanden. Weitere Details seien derzeit noch nicht bekannt. Der Komiker Abdelkarim, der bei dem Dreh als «heute-show»-Reporter dabei war, blieb unverletzt, wie die «heute-show» via Twitter mitteilte. Einige der Team-Mitglieder mussten aber offenbar ins Krankenhaus. Der Vorfall ereignete sich in Berlin-Mitte, nach Angaben der Polizei Berlin konnten die Einsatzkräfte fünf Männer und eine Frau "als Tatverdächtige im Nahbereich" festnehmen.„Wir sind schwer betroffen und wünschen den Kollegen eine schnelle Genesung“, schrieben die Verantwortlichen der «heute-show» bei Twitter. Der Programmdirektor des ZDFs, Dr. Norbert Himmler, verurteilte den Angriff auf das ZDF-Team und hob in einem kurzen Statement den Wert der Pressefreiheit besonders in diesen Tagen als hohes Gut hervor. „Unsere Sorge gilt nun jedoch zuallererst den Teammitgliedern und ihrer Gesundheit“, ließ Himmler mitteilen.Eine Thematisierung des Vorfalls in der aktuellen Ausgabe der «heute-show» (läuft am heutigen Freitag gegen 22.15 Uhr) wird es allerdings nicht geben, da sie bereits am Nachmittag gegen 15 Uhr aufgezeichnet wurde. Gedreht hatte das Team für die übernächste Folge der «heute-show» am kommenden Freitag, 8. April.