Streaming-Kompakt: Die Neuheiten im Mai 2020

Reihen

In diesem Monat bei den VoD-Anbietern: Neue spannende Serien wie «Devils», «Der Beischläfer», «UPLOAD» und «Hollywood». Darüber hinaus gibt es Nachschub von Formaten wie «9-1-1», «Rick & Morty» sowie «Homecoming».

Netflix

«Big-Bang»-Star Jim Parsons ist Teil eines neuen Serienprojekts von Ryan Murphy, das kurz nach dem 2. Weltkrieg spielt: Ingeht es um eine Gruppe aufstrebender Schauspieler, die für ihre Karriere alles tun würden – wegen des Coronavirus konnten die Synchronarbeiten nicht abgeschlossen werden, sodass Interessierte zunächst mit der untertitelten Originalfassung auskommen müssen. Der «Office»-Produzent Greg Daniels bringt im Mai nicht nur bei Amazon eine neue Serie raus, sondern auch bei Netflix:handelt von der Gründung einer Weltraumarmee für das US-Militär, Hauptdarsteller ist Steve Carell. Nachschub gibt es zudem vomsowie von01.05.: «Beinahe glücklich» (Staffel 1, Comedyserie)01.05.: «Hollywood» (Staffel 1, Dramaserie)01.05.: «Into the Night» (Staffel 1, Mysteryserie)06.05.: «Workin' Moms» (Staffel 4, Comedyserie)07.05.: «Scissor Seven» (Staffel 2, Anime)08.05.: «Dead to Me» (Staffel 2, Comedyserie)08.05.: «The Eddy» (Staffel 1, Dramaserie)11.05.: «Valeria» (Staffel 1, Dramaserie)11.05.: «Bordertown» (Staffel 3, Krimiserie)15.05.: «White Lines» (Staffel 1, Krimiserie)16.05.: «Die Königin und der Eroberer» (Staffel 1, Historienserie)19.05.: «Süße Magnolien» (Staffel 1, Dramaserie)22.05.: «Trailer Park Boys: The Animated Series» (Staffel 2, Cartoon)22.05.: «Control Z» (Staffel 1, Dramaserie)23.05.: «Der Denver-Clan» (Staffel 3, Dramaserie)28.05.: «Dorohedoro» (Staffel 1, Anime)28.05.: «Intuition» (Staffel 1, Krimiserie)29.05.: «Space Force» (Staffel 1, Science-Fiction-Comedyserie)29.05.: «Queen of the South» (Staffel 4, Dramaserie)01.05.: «All Day and a Night»01.05.: «Begabt – Die Gleichung eines Lebens»01.05.: «Das Leuchten der Erinnerung»01.05.: «Fred 2: Night of the Living Fred»01.05.: «GoodFellas – Drei Jahrzehnte in der Mafia»01.05.: «Kind 44»01.05.: «Mrs. Serial Killer»01.05.: «Nur die halbe Geschichte»01.05.: «St. Vincent»01.05.: «Super Mario Bros.»01.05.: «The Untouchables – Die Unbestechlichen»01.05.: «Wilson - Der Weltverbesserer»04.05.: «Eleanor & Colette»08.05.: «12 Strong - Die wahre Geschichte der US-Horse-Soldiers»08.05.: «18 Geschenke»10.05.: «The Nun»13.05.: «The Wrong Missy»15.05.: «Ich liebe dich, Spinner!»22.05.: «8 Mile»22.05.: «E.T. – Der Außerirdische»22.05.: «Die Turteltauben»22.05.: «Late Night – Die Show ihres Lebens»22.05.: «Ted»27.05.: «I'm No Longer Here»