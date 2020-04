Nachklapp ohne Sieger: «Promis unter Palmen» sprechen sich aus

TV-News

Sat.1 hat eine weitere Folge der Reality-Show geordert – sie wird kommende Woche laufen.

Jetzt ist es Sechs plus eins: Nach dem Quotenerfolg von(18% Marktanteil in der Zielgruppe im Schnitt) schickt Sat.1 die Sendung in eine zunächst nicht geplante Verlängerung. Im Rahmen der Finalausstrahlung des Formats hat der Münchner Sender angekündigt, kommende Woche Mittwoch (6. Mai) eine weitere Episode zu senden. In «Promis unter Palmen – Die Aussprache» treffen die meisten Teilnehmer wieder aufeinander – Monate, nachdem die Episoden in Thailand produziert wurden. Sat.1 wird die Sendung nicht um 20.15 Uhr zeigen, sondern erst um 22.20 Uhr. Zum Primetime-Start hat der Auftakt der neuen Show «The Mole» Vorrang.Die Aussprache ersetzt auf dem Slot eine eigentlich angedachte «Spiegel TV»-Ausstrahlung. Einer wird nicht dabei sein: Gewinner Bastian Yotta war für die Produktion nicht mehr eingeladen. Hintergrund – vor einigen Wochen wurde ein Video von Yotta öffentlich, in dem er sich respektlos gegenüber Frauen äußerte. Sat.1 hatte daraufhin angekündigt, keine weiteren Projekte mit Yotta mehr umsetzen zu wollen. Auch RTL , Yotta nahm einst am Dschungelcamp teil, ging auf Abstand. Bei RTL trat er immerhin in dieser Woche in einer «Marco Schreyl»-Folge auf und bezeichnete dort die Aussagen im Video als einen der „größten Fehler seines Lebens“.Übrigens: Weiterhin unklar ist auch die Zukunft von «Promis unter Palmen». Die Reality-Show, die für große Schlagzeilen und ebenso große Reichweiten sorgte, ist offiziell noch nicht für eine zweite Runde verlängert.