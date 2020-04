Afrikanische Netflix-Serie: «Queen Sono» bekommt zweite Staffel

International

Bei dem Format handelt es sich um die erste Eigenproduktion des Dienstes aus Afrika.

Meilenstein für Netflix: Mitbrachte der Dienst vor einigen Wochen die erste afrikanische Serien-Eigenproduktion auf den Markt. Offenbar mit Erfolg. Wie am Mittwoch bestätigt wurde, hat Netflix vor, die Geschichte fortzusetzen. Eine zweite Staffel wurde nun bestellt.„Ich freue mich, dass es Lust für afrikanische Geschichten gibt und dass die Partnerschaft mit Netflix fortgeführt wird, um das nächste Kapitel in Queens Abenteuer zum Leben zu erwecken und es der Welt zu zeigen“, erklärte Showrunner und Regisseur Kagiso Lediga. Gedreht werden soll nach jetzigem Stand noch in diesem Jahr. Neben «Queen Sono» hat Netflix bereits eine zweite Serie aus Afrika bestellt – dabei handelt es sich um ein Teen-Drama namens «Blood & Water», das in Kapstadt angesiedelt ist.Eine zweite Staffel hatte sich übrigens schon abgezeichnet, wie unser Serientäter-Kolumnist Christian Lukas andeutete: „Am Anfang braucht die Serie etwas Zeit, um ihren Hauptfiguren etwas Konturen zu verschaffen. Das hätte man unter Umständen etwas straffen können. Doch spätestens ab Episode drei zieht der Spannungsbogen gewaltig an und gönnt sich keinerlei nennenswerte Hänger bis zum Schluss, der direkt auf eine zweite Staffel zielt.“