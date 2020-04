Wiedersehen mit Römer: Sat.1 plant weitere Vorabend-Crime-Doku

TV-News

Ein langjähriges Gesicht aus der Gerichtsshow von Barbara Salesch kehrt somit zurück.

Ungewöhnlich: Sat.1 arbeitet in diesen Tagen gemeinsam mit der Produktionsfirma RedSeven an einer weiteren Ermittler-Dokuserie für sein Vorabendprogramm. Aktuell zeigt der Münchner Sender mit «Richter und Sindera» und «Grünberg und Kuhnt» zwei solcher Formate aus dem Hause filmpool in der 18-Uhr-Stunde, in der zweiten Mai-Woche kehrt zudem das von Constantin Entertainment kommende «K11 - Die neuen Fälle» zurück. RedSeven, das das Feld Scripted bei RTLZWEI mit «Krass Schule» erfolgreich beschritten hat, soll eine Crime-Doku mit Bernd Römer liefern. Römer war über viele Jahre hinweg als Staatsanwalt in «Richterin Barbara Salesch» zu sehen und stand danach auch für «Anwälte im Einsatz» vor der Kamera.Überberichtete DWDL zuerst. Die Serie befindet sich momentan noch in Vorbereitung, die Corona-Pandemie verhindert aktuell bekanntlich zahlreiche Dreharbeiten. «Zugriff Berlin - Team Römer» gibt Sat.1 aber eine spannende Möglichkeit am Vorabend. Mit dann vier Ermittler-Dokus ließe sich die komplette Schiene zwischen 18 und 19.55 Uhr bespielen.Zudem hat Sat.1 mit «Genial Daneben - Das Quiz» noch ein Format anderer Coleur in der Hinterhand. Momentan sendet der Kanal auch noch die Realityshow «Big Brother», deren Finale Mitte Mai ansteht. Die Quoten der Sendung bewegen sich aber auf niedrigem Niveau.