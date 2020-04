Trauer: «Life of Pi»-Star Irrfan Khan ist tot

Köpfe

Der Darsteller verstarb am Dienstag im Alter von nur 53 Jahren.

Amerikanischen Medienberichten zufolge ist die Welt um einen bekannten Schauspieler ärmer: Mime Irrfan Khan, bekannt unter anderem ausoderist am Dienstag dieser Woche im Alter von gerade einmal 53 Jahren verstorben.In den vergangenen Wochen ließ sich der Schauspieler in London behandeln, nachdem bei ihm ein Tumor entdeckt wurde. Er erholte sich gut genug, um seinen letzten Film «Angrezi Medium» zu drehen, dessen Veröffentlichung wegen der sich ausbreitenden Coronavirus-Pandemie im März abrupt abgeblasen wurde.In den vergangenen Tagen aber soll sich, so berichten US-Medien, der Dickdarm des Schauspielers entzündet haben, weshalb er auch am Dienstag ins Krankenhaus in Mumbai kam.