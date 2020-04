Wuff: Sat.1 Gold macht Corona-Special von «Haustier sucht Herz»

TV-News

Jochen Bendel will darin auf die schwierige Situation von Tierheim-Hunden aufmerksam machen.

Das Thema Corona beherrscht seit einigen Wochen die Medien. Viele Menschen sind direkt oder indirekt betroffen. De Facto leiden aber auch die Tiere unter der Situation – etwa Hunde, die ohnehin schon kein Zuhause haben und ihr Leben im Tierheim verbringen. Wegen der Kontaktbeschränkungen empfangen Tierheime derzeit keine Besucher, Freiwillige können nicht Gassi-gehen, Tiervermittlungen finden nur noch sehr vereinzelt statt. Darauf will Jochen Bendel in seiner Spezial-Sendung vonbei Sat.1 Gold aufmerksam machen. Die 20.15-Uhr-Produktion ist nun für den 28. Mai (Donnerstag) geplant. In der Sendung werden wieder Fellnasen vorgestellt, die ein neues Zuhause suchen.Auf den Hund gekommen ist derweil auch Frauensender sixx – der Kanal zeigt ohnehin schon viele Formate mit Tierbezug. Am 7. Juni wird man anlässlich des „Tag des Hundes“ aber besonders viele solcher Produktionen ausstrahlen.An jenem Sonntag wird das Line-Up 24 Stunden lang nur aus Sendungen wie «Der Hundeflüsterer», «Hunde außer Kontrolle - Ein Coach für alle Fälle», «Der Hundetrainer - Lucky Dogs mit Brandon McMillan» und «Der Welpentrainer» bestehen. Der genaue Programmablauf steht noch nicht fest.