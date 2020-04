DMAX: Nicht «Trucker Babes», sondern «Trucker Ladies»

TV-News

Eine neue Produktion soll sich voll und ganz Protagonisten aus «Asphalt-Cowboys».

Seit geraumer Zeit fährt Kabel Eins am Sonntagabend mit Erstausstrahlungen seiner «Trucker Babes» am Sonntagabend sehr passable bis starke Einschaltquoten ein. Im Sommer kommt nun ein ähnliches Format ins deutsche Fernsehen – dann beim Männersender DMAX . Dieser startet am 4. Juni, donnerstags um 21.15 Uhr, das neue. Fun fact: Auf Joyn , der gemeinsamen Plattform von ProSiebenSat.1 und Discovery (dazu gehört DMAX), stehen somit sowohl die Kabel-Eins-Variante des Themas als auch der Neustart des Männersenders.Bei den «Trucker Ladies» sollen die aus den «Asphalt-Cowboys» bekannten Damen Moni, Christina, Anne und Janet bei ihrer Arbeit gezeigt werden. Alle sind Vollblut-Truckerinnen. DMAX erklärt: „Wenn sie ihre fetten Brummis über die Fernstraßen lenken, spielt es keine Rolle, dass sie Frauen sind, denn der Job bleibt auch mit lackierten Fingernägeln unter den Arbeitshandschuhen der gleiche.“Geplant ist die Ausstrahlung von vier Folgen. Produziert wurden diese im Auftrag von Discovery Deutschland unter der Leitung von Axel Stegmaier, Director Production & Development und Executive Producer Simone Seidel von der Preview Productions GbR.