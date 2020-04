Lust verloren: Sat.1 bringt «Big Brother»-Liveshows dauerhaft am späten Abend zu Ende

TV-News

Schon in den vergangenen Wochen begannen die Entscheidungssendungen zu einem späteren Zeitpunkt als zunächst. Die Sendezeit des Finales ist noch offen.

Die Reality-Showverliert nun dauerhaft ihren Primetime-Sendeplatz in Sat.1 . Die vergangenen 20.15-Uhr-Folgen des großen Bruders, moderiert von Jochen Schropp, kamen in der Regel auf Werte um die fünf bis sechs Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. Streng genommen starteten sie schon im März meist erst gegen 20.30 Uhr, da der Sender wegen der Coronapandemie entschied, seine Hauptnachrichten zeitlich auszuweiten.«Big Brother»-Fans horchten dann kürzlich schon auf, als bekannt wurde, dass der Münchner Sender am Ostermontag lieber einen Spielfilm statt der Entscheidungsshow zeigt. Live aus Köln meldete sich Jochen Schropp an diesem Abend erst ab kurz nach 22 Uhr. Auch in dieser Woche lief «Big Brother - Die Entscheidung» nicht zur erwarteten Zeit, sondern wegen eines recht spontan eingeschobenen Corona-Specials erst ab 22.15 Uhr. Die Quittung: Die Sondersendung floppte mit nur 2,8 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen der große Bruder kam danach immerhin auf fünfeinhalb Prozent. Freilich waren auch diese Ergebnisse viel zu niedrig. Während Moderator Jochen Schropp noch Anfang dieser Woche via Social Media den wegen der späten Sendezeit jammernden Reality-Fans einen früheren Beginn ab kommender Woche in Aussicht stellte, muss der Moderator selbst auch länger wach bleiben.Gegenüberbestätigte Sat.1 nun, dass die Entscheidungsshows nicht mehr zeitlich nach vorne rücken werden - es bleibt also beim Sendebeginn am späteren Abend. Als Ersatzprogramm fischt Sat.1 tief im Archiv und zeigt bis einschließlich dem 11. Mai die Ranking-Show «111...». In den drei kommenden Folgen geht es um "Quarantäne-Knaller", "tollkühne Talente" und "verrückte Viecher". Eigentlich ist die Ranking-Show als zweistündiges Format bekannt, offenbar sind bis dato viele Werbeplätze freigeblieben.Denn: Am 27.April soll «Big Brother - Die Entscheidung» nach aktuellem Plan um 21.45 Uhr anlaufen, eine Woche später um 21.55 Uhr. Für die zweite Mai-Entscheidungssendung plant Sat.1 aktuell noch mit einem Beginn um 22.15 Uhr. Unklar ist zudem, wann die Finalshow am 18. Mai laufen wird. Rückt Sat.1 hier auf 20.15 Uhr vor? Die Programmänderung hat übrigens auch Auswirkungen auf den sixx-Montag, wo nun mehr «Castle»-Folgen laufen, weil der «Big Brother» begleitende Late-Night-Talk nun natürlich nicht um 22.15 Uhr beginnt, sondern erst um wenige Minuten vor Mitternacht.