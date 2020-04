Für WDR-Reportage: Eckart von Hirschhausen geht auf Intensivstation

TV-News

Derzeit dreht der WDR «Hirschhausen auf Intensiv». Die Sendung soll schon im Mai gezeigt werden.

Für Fernsehreportagen ging Eckart von Hirschhausen bereits in ein Hospiz und in den Knast – nun geht er zudem auf die Intensivstation: Wie der WDR bekannt gibt, haben kürzlich die Dreharbeiten fürbegonnen. Gefilmt wird im Universitätsklinikum Bonn. Die Reportage soll eine Woche im UKB zeigen und festhalten, wie sich dessen Notfallzentrum auf einen unbekannten Ansturm von infektiösen Patienten vorbereitet, wie es sich anfühlt, mit Atemschutzmaske einen Operationssaal zu reinigen oder wie die Kommunikation mit Angehörigen gelingen kann, wenn sie ihren Liebsten nicht nah sein dürfen.Die Dreharbeiten zu der Dokumentation finden, wie der WDR betont, unter Einhaltung aller hygienischen Vorsichtsmaßnahmen statt. «Hirschhausen auf Intensiv» ist eine Produktion der Bilderfest GmbH im Auftrag des WDR und unter der Redaktion von Daniele Jörg.Eckart von Hirschhausen kommentiert: "Die Covid19-Epidemie ist seit Wochen das Thema in allen Nachrichten. Ich möchte das Bild hinter den Fallzahlen zeigen: Was macht das mit all den Menschen im Gesundheitswesen: mit den Pflegenden, mit den Ärztinnen und Ärzten, mit all den anderen Patienten?" Er führt fort: "Ich bin sehr dankbar, dass mir die Uniklinik Bonn einen derart intimen Blick hinter die Kulissen ermöglicht: von der aktuellsten Forschung und Heilversuchen bis zu den Krisenstäben und den Schwierigkeiten in der Beschaffung von Schutzmaterial."