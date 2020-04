Der Sonntagmorgen hat ab Mai «100 Karat»

Der Plot

Quelle: Fernsehjuwelen

Die bemerkenswerte Geschichte der Familie Blackwell von Ende 1880 bis in die vierziger Jahre des 20. Jahrhunderts: Kate Blackwell ist noch jung, als ihr Vater Jamie McGregor um 1880 mit der Familie nach Südafrika zieht, um in den dortigen Diamantenminen sein Glück zu suchen. Er wird schnell reich und gründet sein erstes eigenes Unternehmen namens Krüger-Brent, Ltd. In den nächsten 70 Jahren wächst die Firma erst unter Jamies, dann unter Kates Leitung beständig und wird zu einem der größten Unternehmen der Gegend. Doch Kate ist mit ihrem Leben unzufrieden: Trotz finanziellen Erfolges wird ihre Familie von einer Katastrophe nach der anderen heimgesucht.