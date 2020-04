RTLZWEI sucht Claudia Norberg einen neuen Kerl

TV-News

Prominente Singles, darunter "die Ex vom Wendler" legen ihr Liebes-Schicksal in die Hände von RTLZWEI.

Die Klatschpresse nennt sie vornehmlich "die Ex vom Wendler", doch das soll ein Ende finden: Claudia Norberg schließt sich Sarah Knappik, Marcellino Kremers und Sebastian Fobe an und begibt sich in die Hände von RTLZWEI , um die große Liebe zu finden: Wie der Privatsender mitteilt, wird er ab dem 4. Mai 2020 immer montags um 20.15 Uhr die Promi-Kuppelsendungüber den Äther schicken, um die perfekte bessere Hälfte für diese vier Sternchen zu finden.Die Sendung ist eine Produktion von Tower Productions, die die beiden Partnervermittlungs-Agenturchefs Doro und Matthew damit beauftragt hat, die vier Singles erfolgreich zu verkuppeln. Unter anderem schleppen die Beiden die Stars daher auf eine Normalo-Singleparty.Ebenfalls ab dem 4. Mai bei RTLZWEI im Programm: Bislang ungesendete Ausgaben der Nackt-Flirtshow. Die quotenstarke Show mit wenig Stoff und viel blanker Haut wird stets ab 22.15 Uhr über den Äther geschickt, also auf ihrem gewohnten Programmplatz.