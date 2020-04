«Immer wieder sonntags» folgt dem Vorbild von «Let's Dance», «The Masked Singer» und Co.

TV-News

Die sonntägliche Gute-Laune-Sendung tut es den großen Primetime-Shows und dem «ZDF-Fernsehgarten» gleich: Es wird neue Folgen geben – bloß ohne Publikum.

Immer wieder sonntags bleiben Shows mit Publikum reine Erinnerung: Wenig überraschend wird die ARD-Shownicht aus der Reihe tanzen, sondern demnächst in eine neue Staffel ohne Publikum auf den Rängen starten. Damit folgt die vom SWR verantwortete Sendung in die Fußstapfen von zahlreichen Primetime-Shows und ihrem Sonntagmittag-Konkurrenten, dem «ZDF-Fernsehgarten».Wie der SWR, die Produktionsfirma Kimming Entertainment sowie der als Schauplatz dienende Europa-Park bekannt geben, können Schlager- und Volksmusikfans, die schon Tickets gekauft haben, ihre Karten gegen gleichwertige Gutscheine einlösen. Zunächst einmal planen die Verantwortlichen, die ersten vier Shows der kommenden Staffel ohne Publikum abzuhalten. Damit erstreckt sich die «Immer wieder sonntags»-Phase ohne Open-Air-Publikum vom 3. bis zum 24. Mai. Darüber, ob spätere Ausgaben mit oder ohne Zuschauerinnen und Zuschauer vor Ort stattfinden werden, wird man zu einem anderen Zeitpunkt entscheiden.Beim SWR hat man für diese Entscheidung einiges an Bedenkzeit: Schon vor der Corona-Pandemie war eine dreiwöchige «Immer wieder sonntags»-Pause angedacht, die erste Show danach ist somit erst für den 14. Juni eingeplant. Bis dahin wird Moderator Stefan Mross voraussichtlich unter anderem Feuerherz, Eloy de Jong, Anna-Carina Woitschack, Hansi Hinterseer, Claudia Jung, Francine Jordi und Norman Langen im Europa-Park begrüßen.