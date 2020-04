«NCIS» nicht mehr auf Rekord-Niveau, aber weiterhin bei mehr als 13 Millionen Zuschauern

US-Quoten

Nicht ganz so stark waren die Werte diesmal für den Krimi-Klassiker, dennoch bereitet die Reichweite weiterhin Grund zur Freude für CBS. Leichte Sorgen bereitet dagegen «FBI: Most Wanted» auf dem 22 Uhr Sendeplatz.

Erklärung Rating In den USA wird die Einschaltquote auf zwei verschiedene Arten angegeben, wobei der Wert "Share" vergleichbar mit dem deutschen Marktanteil ist. Der Wert "Rating" gibt ebenfalls einen Prozentsatz an, allerdings ist die Bezugsmenge alle Haushalte, die die Möglichkeit haben das Programm zu verfolgen, egal ob das Empfangsgerät eingeschalten ist. Ein Rating von beispielsweise 1,0 sagt aus, dass 1% der 120,6 Millionen Fernseh-Haushalte in den USA das Programm verfolgt haben.

Zwar lief es fürnicht ganz so stark wie vor zwei Wochen, dennoch reichte es am Dienstagabend locker für die größte Reichweite des Abends. 13,18 Millionen Krimi-Fans schalteten ab 20 Uhr CBS ein. Auch in der Zielgruppe der 18- bis 49-Jährigen war die langjährige Reihe spitze. 1,2 Prozent standen zu Buche, was 0,1 Punkte weniger ist als zuletzt. Im Anschluss gab es eine Doppelfolgezu bestaunen. Die erste Ausgabe verzeichnete eine sehr gute Sehbeteiligung von 8,98 Millionen Anhängern. Für Folge zwei blieben dann noch 7,27 Millionen dran, was weiterhin stark über dem Sendungsschnitt einzuordnen ist. Nichtsdestotrotz ist festzuhalten, dass die Sendung, die üblicherweise ab 22 Uhr ausgestrahlt wird, zum zweiten Mal in Folge in diesem Time-Slot deutlich verliert. Vor zwei Wochen waren noch 8,10, vor drei Wochen sogar 9,49 Millionen mit von der Partie. In der Zielgruppe blieb der Wert zunächst mit 0,9 Prozent konstant, sank zu späterer Stunde aber ebenfalls auf 0,8 Prozent.Erstmals seit Februar rutschteunterhalb der Sechs-Millionen-Marke und markierte ein 5,99-millionenköpfiges Publikum. Dies trifft die Sitcom nicht ganz überraschend, verlor der «Roseanne»-Spin-Off bereits seit Mitte März konstant an Reichweite. Konstant blieb dagegen die Sehbeteiligung in der werberelevanten Gruppe. Das Rating belief sich auf 1,0 Prozent.behielt darauf noch 3,55 Millionen Seher, was ebenfalls ein Verlust bedeutet. Die Sitcom von Lake Bell und Elizabeth Meriwether büßte zudem auch bei den Jüngeren ein, statt 0,7 gab es diesmal nur ein Rating von 0,6 Prozent. Das Serien-Doppel ausundkonnte dem Abwärtstrend ebenfalls nicht entgehen. Beide Sendungen landeten bei leicht schwächeren 2,56 respektive 2,29 Millionen Zuschauern ab zwei Jahren. Das Rating der Zielgruppe betrug jeweils 0,5 Prozent. Dieses Ergebnis sicherte sich auchzum Abschluss der Primetime. Das Juristen-Drama kam noch auf 2,21 Millionen Thriller-Fans, was mehr als 100.000 weniger sind als in der Vorwoche.Nach zuletzt starken Wochen musstebei den 18- bis 49-Jährigen deutlich Federn lassen. 0,2 Prozentpunkte weniger und somit insgesamt 1,0 Prozent des jungen Publikums interessierten sich für die Spiele-Show von Ellen DeGeneres. Die Gesamtreichweite lag bei 4,97 Millionen Fans.steigerte diesen Wert im Anschluss auf 5,93 Millionen Zuschauer, was einen neuen Staffelrekord für die Mediziner-Serie bedeutet. Das Rating verblieb bei 1,0 Prozent, ebenfalls Bestwert zusammen mit dem Staffelauftakt. Die wöchentliche Sondersendungzur Corona-Pandemie profitierte von dem guten Vorlauf und steigerte das Interesse etwas auf insgesamt 3,72 Millionen Wissbegierige. Auch von den Jüngeren schalteten mehr ein, 0,6 Prozent bedeuten ein leichtes Plus von 0,1 Punkten.FOX baute zu Beginn des Abends auf eine alte Folge von, die dem Network 0,6 Prozent in der Zielgruppe bescherte. Die vorletzte Ausgabe vonverbesserte dieses Ergebnis auf durchschnittliche 0,7 Prozent. Insgesamt verfolgten die Drama-Serie 2,71 Millionen Zuschauer, ebenfalls Durschnitt der vergangenen Wochen. Zum Vergessen war der Abend für The CW, das zwar ohnehin nur auf Wiederholungen vonundversendete, diese aber noch weniger Beachtung als ohnehin schon fanden. Für den megaschnellen Superheld schlug die Nadel immerhin noch auf 0,1 Prozent bei den Jungen aus. Ab 21 Uhr stand sie allerdings für «Legends of Tomorrow» still.