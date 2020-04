Neue Allzeit-Rekorde: «Marie Brand» räumt im ZDF ab

Quotennews

Die ZDF-Krimireihe «Marie Brand» lief am Samstagabend so erfolgreich wie nie, über acht Millionen Zuschauer wurden damit erreicht. Im Ersten setzte sich «Klein gegen Groß» bei den Jüngeren durch.

Eigentlich hättebereits Anfang des Jahres im ZDF laufen sollen, wegen der Handball-EM wurde daraus aber nichts. Diesen Samstag wurde der Krimi dann ausgestrahlt – und er entpuppte sich für das Zweite als Riesen-Erfolg: 8,25 Millionen Menschen ab drei Jahren waren hierfür um 20.15 Uhr zugegen, so viele Zuseher hatte die Krimireihe noch nie. Starke 24,4 Prozent Marktanteil wurden gemessen.Zur Einordung: Die letzte Erstausstrahlung im April 2019 hatte „nur“ rund fünfeinhalb Millionen Zuschauer. Der bisherige Bestwert lag 2017 bei 7,57 Millionen. Die Mainzer dürfen sich also mit Fug und Recht Tagessieger nennen, kein anderes Format lief besser beim Gesamtpublikum. Und auch bei den Jüngeren lief es angesichts von 0,81 Millionen Zusehern und einer Quote von 9,2 Prozent rund.Der gute Vorlauf ließ die Reichweite vonsteigen: Die Folgen drei und vier wollten 3,5 Millionen Menschen sehen, das waren rund 900.000 mehr als am Gründonnerstag. 11,2 Prozent Marktanteil kamen zustande. Bei den Jüngeren ging die Quote leicht bergab, sie sackte um genau zwei Prozentpunkte auf nun 5,6 Prozent. Dasverschlechterte sich dann auf exakt drei Millionen Zuschauer und 10,9 Prozent bei Allen.musste sich mit Platz zwei in der Primetime zufriedengeben: Über 5,70 Millionen Zuschauern kann sich die lange vor der Corona-Krise aufgezeichnete ARD-Show aber nicht beschweren, zumal es damit ähnlich gut wie Ende Februar (5,91 Millionen) lief. Die 20-Prozent-Marke wurde aber nicht mehr überschritten, 18,7 Prozent betrug die Gesamtquote. 1,12 Millionen 14- bis 49-Jährige sorgten für 13,3 Prozent Marktanteil. Damit hat Das Erste unter anderem sowohl RTL als auch ProSieben deutlich hinter sich gelassen, beide Privatsender krebsten am Abend bei um die zehn Prozent herum.