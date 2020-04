Kabel Eins zeigt ein «Trucker Babes»-Special

TV-News

Auch die Reihe wird sich den veränderten Bedingungen in Zeiten von Corona widmen.

Der Münchner TV-Sender Kabel Eins wird noch im April ein Special seiner erfolgreichen Dokureihezeigen. Wie zuletzt schon bei anderen Formaten (etwa RTLZWEI mit diversen Doku-Stars oder VOX mit «Goodbye Deutschland») wird das Special beleuchten, wie sich das Leben der LKW-Fahrerinnen seit dem Ausbruch von Corona verändert hat.Die zweistündige Folge läuft am 26. April, hergestellt wurde die Produktion von der Firma Story House. In diesem Jahr holte die Sendung am Sonntagabend in Erstausstrahlung teils rund sechseinhalb Prozent Marktanteil bei den Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren.Auch im Mai will Kabel Eins am Sonntagabend an den «Trucker Babes» um 20.15 Uhr festhalten, dann jedoch schon gezeigte Episoden nochmals ausstrahlen.