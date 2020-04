«Killing Eve»: Staffel drei startet auch in Deutschland noch im April

TV-News

Neues mit Sandra Oh und Jodie Comer: Starzplay bringt Staffel drei von «Killing Eve» noch diesen Monat in die Bundesrepublik.

Die Thrillerseriegeht sehr bald in die dritte Runde – und auch in Deutschland müssen sich Fans der unter anderem von «Fleabag»-Star Phoebe Waller-Bridge produzierten Serie nicht mehr lange gedulden. Während die Weltpremiere der dritten Staffel am 12. April 2020 stattfindet, bringt das Streaming-Angebot Starzplay die Serie ab dem 24. April nach Deutschland. Ab dann wird Woche für Woche eine Episode der achtteiligen Staffel zum Abruf bereitgestellt. Starzplay ist über eine eigene App, Apple TV und Amazon Prime Video Channels verfügbar.Die dritte Staffel dreht sich weiterhin um zwei Frauen, die durch eine brutale Vergangenheit verbunden und obendrein voneinander abhängig sind. Doch zu Beginn der Staffel ist Eve (Sandra Oh) für die arbeitslose Auftragskillerin Villanelle (Jodie Comer) gestorben. Und Eve, die ehemalige MI6-Agentin, will sich vor Villanelle für immer versteckt halten. Alles läuft nach Plan, bis sich nach einem erschütternden persönlichen Todesfall ihre Wege plötzlich doch wieder kreuzen …Suzanne Heathcote («Fear the Walking Dead») dient in der dritten Staffel als Hauptautorin und ausführende Produzentin. Somit setzt sich bei «Killing Eve» die Tradition fort, den Staffelstab mit jeder neuen Season an eine neue weibliche Autorinnenstimme zu übergeben. Die Serie basiert auf einer Romanreihe von Luke Jennings.