«9-1-1: Lone Star»: Neuer Deutschlandstart steht fest

Zwar musste die Serie mit Rob Lowe ihren ursprünglichen Starttermin räumen, trotzdem bleibt es bei einer Deutschlandpremiere im April.

Das in Texas spielende Spin-off der Actionserie «9-1-1» sollte ursprünglichen Plänen zufolge heute, am 8. April 2020, seine Deutschlandpremiere feiern. Doch aufgrund von Corona-bedingten Engpässen im Produktionsablauf der Synchronarbeiten musste dieser Stichtag aufgegeben werden. Jedoch hat der Pay-TV-Anbieter Sky mittlerweile einen neue Termin für den Ausstrahlungsbeginn vonkommuniziert: Die Ryan-Murphy-Produktion über Feuerwehrmann Owen (Rob Lowe), der von Manhattan nach Austin zieht, wird am 22. April 2020 anlaufen.Ab dann gibt es immer mittwochs um 20.15 Uhr auf Sky One , Sky Go, Sky Ticket sowie auf Abruf auf Sky Q zu sehen, wie Owen Rettungssanitäterin Michelle (Liv Tyler) dabei unterstützt, eine neue Station aufzubauen.Alle hierzulande bisher veröffentlichten Staffeln von «9-1-1» stehen angesichts des Serienstarts außerdem als Sky-Boxset zum Abruf bereit. In den USA debütierte die zehnteilige Auftaktstaffel von «9-1-1: Lone Star» im Januar vor mehr als elf Millionen Zuschauern bei FOX. Zum Cast gehören unter anderem auch Ronen Rubinstein, Sierra Aylina McClain, Jim Parrack, Ronen Rubenstein, Natacha Karam, Brian Michael Smith, Julian Works und Rafael Silva.