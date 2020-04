Primetime-Check

Wie stark waren «Die 25» bei RTL? Punktete VOX mit einer neuen Ausgabe von «Die Höhle der Löwen»?

Das viertelstündigewar auch am Dienstag im Ersten gefragt. 5,62 Millionen Menschen ab drei Jahren schalteten ein, der Marktanteil lag bei 16,5 Prozent. Mit 1,36 Millionen 14- bis 49-Jährigen war man sogar ganz leicht besser als «Die Höhle der Löwen». Die Informationssendung generierte 14,4 Prozent Marktanteil. Das Erste holte ab 20.30 Uhr 5,86 sowie 5,36 Millionen Zuschauer mitund, die Marktanteile beliefen sich auf 17,3 und 16,6 Prozent, bei den jungen Zuschauern fuhr man jeweils 8,1 Prozent Marktanteil ein.erzielte ab 22.05 Uhr noch 3,01 Millionen Zuschauer, die Marktanteile bewegten sich bei 10,8 und sechseinhalb Prozent.Die Nummer zwei im Schlagennest war: 1,35 Millionen Umworbene sorgten für 14,4 Prozent Marktanteil. Auch insgesamt konnte sich die Sendung sehen lassen, immerhin wollten 2,49 Millionen Zuschauer das Format sehen. Der Sender Kabel Eins räumte in der zweiten Reihe ebenfalls ab, dennundgenerierten 7,5 und 7,6 Prozent. Insgesamt schalteten 1,67 und 1,11 Millionen Zuschauer ein.Da konnte RTL mitnicht mithalten, die Sendung erzielte nur 1,59 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und enttäuschte bei den Werberelevanten mit nur acht Prozent. Hinter den Erwartungen lief auch die neue Folge von, die Rückkehr nach Mannheim erzielte 0,95 Millionen Zuschauer. Die neue Folge spielte nur 5,6 Prozent Marktanteil ein. Ähnlich erfolgreich war ab 22.05 Uhr eine Wiederholung von, das auf 0,91 Millionen Zuschauer kam. Mit sieben Prozent schnitt man bei den jungen Leuten aber wesentlich erfolgreicher ab.Bei ProSieben erreichte1,69 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe holte der Film maue 11,2 Prozent. Zwei Reruns vonbrachten Sat.1 6,8 und 7,6 Prozent, ehe7,2 Prozent holte. Insgesamt wurden 1,97, 2,24 und 1,59 Millionen Zuschauer ermittelt.Das ZDF startete mitum 20.35 Uhr in die Primetime. Die Doku wollten 2,37 Millionen Zuschauer sehen, es wurden enttäuschende siebe Prozent erzielt.erreichte im Anschluss 2,94 Millionen Zuschauer und 8,9 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen verbesserte man sich von 5,6 auf 6,3 Prozent. Mit dem, das um 21.50 Uhr startete, stieg das Interesse auf 4,27 Millionen Zuschauer, die Marktanteile kletterten auf 14,4 Prozent bei allen sowie auf 10,8 Prozent bei den jungen Menschen.schloss die Primetime mit 2,31 Millionen Zuschauern ab, die Marktanteile beliefen sich auf 9,6 und 7,2 Prozent Marktanteil.