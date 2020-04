Neben «The Voice» nichts los

US-Quoten

Die NBC-Show dominierte mit großem Abstand vor den restlichen Networks den Abend.

Lediglich CBS und NBC setzten über den kompletten Abend hinweg auf neues Material. Demnach war es für die Castingshowein leichtes den Abend zu dominieren. Mit großem Abstand von 0,5 Prozentpunkten setzte sich die neueste Ausgabe mit einem Rating von 1,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen an die Spitze. Insgesamt schalteten 9,49 Millionen Zuschauer ein, keine andere Sendung hatte eine höhere Reichweite.schloss den Abend danach durchschnittlich mit 0,8 Prozent bei den Jungen und insgesamt 4,58 Millionen Zuschauern ab. Neben NBC startete CBS mitebenfalls gut in die Primetime. Ab 20 Uhr waren 7,27 Millionen Zuschauer dabei. In der werberelevanten Gruppe war die Sitcom mit einem Rating von 1,0 Prozent erfolgreich.machte mit 0,8 Prozent und 6,64 Millionen Zuschauer weiter.undwaren mit jeweils 0,7 Prozent bei den 18- bis 49-Jährigen etwas weniger erfolgreich. Beim Gesamtpublikum hielten sich beide Serien mit 6,08 und 7,13 Millionen Zuschauer weiter gut. FOX fand mit Wiederholungen vonund demwenig Anklang. «9-1-1» startete zur besten Sendezeit mit 2,36 Millionen Zuschauern und 0,4 Prozent bei den Werberelevanten. Ab 21 Uhr waren nur noch 1,34 Millionen Zuseher für das Wohnzimmerconcert aus der vergangenen Woche dabei.ABC holte mit zwei Re-Runs vonimmerhin 0,9 und 1,0 Prozent bei den klassisch Umworbenen. Die Gesamtreichweiten waren mit 5,11 und 4,88 Millionen passabel.blieb zu später Stunde mit 0,5 Prozent und 2,97 Millionen Interessierten blass. The CW kam mitauf 0,2 Prozent bei den 18- bis 49-Jährigen.fiel im Anschluss auf 0,1 Prozent und 0,61 Millionen Zuschauer. Zuvor hatten 0,97 und 0,88 Millionen Zuseher eingeschaltet.