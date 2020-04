Diese Geschichte wird kommende Woche in «Berlin - Tag & Nacht» schockieren

Soap-Check

Unser Ausblick auf die Soap-Handlungsstränge der kommenden Woche. Wie geht es ab Montag bei «Sturm der Liebe», «GZSZ» oder den RTLZWEI-Dailys weiter?

«Berlin – Tag & Nacht», RTLZWEI

«Köln 50667», RTLZWEI

«Unter uns», RTL

«Alles was zählt», RTL

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten», RTL

«Rote Rosen», Das Erste

«Sturm der Liebe», Das Erste

RTLZWEI bedroht und als Geisel nimmt. Connor und Dean stürmen ins Schulgebäude, um zu deeskalieren. Doch sie machen alles nur noch schlimmer...

Olivia ist genervt, als Lukasz ihr erneut unterstellt, sich von Henry um den Finger wickeln zu lassen. Umso größer ist ihre Freude, als Henry sie in einer Boutique mit schönen Sachen überhäuft. Olivia nutzt seine Spendierlaune aus und besorgt noch Geschenke für ihre Familie - die aber nicht den gewünschten Erfolg haben. Als sich Henry dann auch noch als ihr Chef und nicht als ihr Freund vorstellt, versteht Olivia die Welt nicht mehr. Ihre Familie dagegen ist entsetzt, dass sie sich mit Geld scheinbar kaufen lässt, und später streut Lukasz auch noch Salz in die Wunde. Unterdessen: Joe ist genervt, als in der WG dicke Luft herrscht und flüchtet in die Werkstatt. Seiner Meinung nach streiten Peggy und Mike einfach zu viel. Als Peggy ihn kurz darauf bei der Arbeit aufsucht, um sich zu entschuldigen, nimmt er diese Entschuldigung an. Gleichzeitig fühlt er sich aber ein wenig überfordert und eingeengt, als Peggy ihm eröffnet, dass sie ebenfalls lernen will, Motorrad zu fahren.Toni ist morgens vor ihrer Bio-Abi-Prüfung gerührt, als Connor und Dean vor der Schule aufschlagen, um ihr Glück zu wünschen. Sie tut ihr Möglichstes, um sich zu konzentrieren, doch Laras bedrohlicher Besuch vom Vorabend geht ihr einfach nicht aus dem Kopf. Als Dean und Connor Lara wenig später mit einer Waffe in die Schule gehen sehen, sind sie sofort alarmiert: Toni ist in Gefahr! Doch bevor die beiden etwas unternehmen können, ist sie bereits im Klassenzimmer und schickt alle raus bis auf Toni.Diego und Kevin wollen ihre neue Mitbewohnerin Stella bei ihrem offenbar stressigen Umzug unterstützen und scheuen dabei keine Kosten und Mühen. Als sie allerdings realisieren, dass Stella buchstäblich nur noch drei Teile aus ihrem ehemaligen Keller holen muss, kommen sich die beiden mit ihrem Sprinter und der Schubkarre ziemlich blöd vor. Leonie lässt sich am Morgen extrem verunsichern. Ein erster Versuch, mit Bo zu sprechen, geht schief. Der zweite Versuch scheitert ebenfalls grandios, zumal sich Leonie dabei auch noch bis auf die Knochen blamiert. Gibt es noch eine dritte Chance, die endlich Klarheit bringt?Gerade als Till sich nicht länger verweigern will, seine Gefühle für Ute zuzulassen, scheint ein Fehler aus seiner Vergangenheit einen Keil zwischen ihn und Ute zu treiben. Leni verbringt einen unbeschwerten Nachmittag mit Jana, doch dann geraten die beiden mit dem Gesetz in Konflikt. Sina merkt überhaupt nicht, dass sie von Luke manipuliert wird, und sie entfremdet sich immer mehr von ihrer Familie. Jakob bemüht sich aufrichtig, seine Beziehung mit Saskia zu retten. Dann führt ihn sein Hass auf Benedikt erneut in Versuchung. Till muss schmerzhaft erkennen, dass Ute ihm die Vertauschung der Babys niemals verzeihen wird. Soll er dennoch um ihre Liebe kämpfen?Chiara hält es für das Beste, sich auf sich selbst zu konzentrieren. Das fällt aber gar nicht so leicht, wenn Ina ihr dauernd in die Quere kommt. Eine Lösung für dieses Problem muss her. Ben bekommt unerwartet Hilfe bei der Lösung seines Problems mit dem "A40", aber es ist wohl zu spät. Der Klub ist nicht mehr zu retten. Moritz hat sich vorgenommen, die Zeit, die ihm bis zu seiner New-York-Reise bleibt, mit Lucie zu genießen. Aber dann verunsichert ihn ein einfacher Brief.Als Katrin völlig betrunken verbal um sich schlägt, stellt Maren sie kurzerhand unter die kalte Dusche. Was bleibt, ist pure Ernüchterung und Scham. Katrin entzieht sich hastig und glaubt, dass sie sich allein aus dem Alkoholsumpf befreien kann. Maren legt Katrin nah, sich einer Therapiegruppe anzuschließen, um ihre Alkoholkrankheit in den Griff zu bekommen. Katrin ist skeptisch. Als es dann auch noch auf Arbeit Stress gibt, schiebt sie den Gedanken an eine Gruppentherapie von sich. Wie lange wird sie ihren Problemen noch ausweichen können?Henning fordert von Judith die Briefe ein und fleht sie an, das Geheimnis seiner Affäre mit Heike für sich zu behalten - zum Wohl der Familie. Aber Judith gibt sich unentschlossen, ob sie sein Geheimnis wahrt. Als Henning dann Judith mit Astrid im Gespräch sieht, rechnet er mit dem Schlimmsten und will Judith mit einem Geständnis zuvorkommen. Amelie braucht dringend eine Finanzspritze, um Anteile am Hotel zu kaufen. Als sie sieht, dass Vivien ahnungslos ein wertvolles Gemälde billig auf dem Flohmarkt gekauft hat, versucht sie, ihr das Gemälde abzuluchsen. Aber Amelie hat nicht mit Hannes' Misstrauen ihr gegenüber gerechnet…Astrid appelliert an Britta, Tina noch eine Chance zu geben und so bricht das Trio zu einem Pilzabenteuer in den Wald auf.Linda muss sich eingestehen, dass ihr Dirks Pflege und die Arbeit im Café zu viel wird. Daher bittet sie Steffen, ihr bei der Betreuung von Dirk unter die Arme zu greifen. Widerwillig geht Steffen ihrem Wunsch nach, doch als Dirk Franzi plötzlich Komplimente macht, wird Steffen von einer schmerzhaften Erinnerung heimgesucht ... Nadja ist kurz irritiert, als sie den vermeintlichen Boris im Stall trifft. Was hat er dort zu suchen? Außerdem Thema nächste Woche: Trotz Michaels Versuchen, Natascha zum Bleiben zu überreden, hält diese an ihrem Entschluss fest. Ihre Freunde überraschen Natascha daraufhin mit einer schönen Abschiedsfeier. Als sie spät in der Nacht zum "Fürstenhof" zurückkehrt, gibt Natascha vor Eva zu, dass sie an ihrer Entscheidung zweifelt.