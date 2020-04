SYFY wiederholt «Frag den Lesch»

TV-News

Die ZDF-Wissensreihe feiert im Sommer ihre SYFY-Premiere. Außerdem wird im Juni auf SYFY die «Alien»-Reihe zelebriert.

Die «Alien»-Filme an den deutschen Kinokassen «Alien – Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt» (1979): 1,96 Mio. Besucher

«Aliens – Die Rückkehr» (1986): 1,06 Mio. Besucher

«Alien 3» (1992): 1,54 Mio. Besucher

«Alien – Die Wiedergeburt» (1997): 1,91 Mio. Besucher

«Alien vs. Predator» (2004): 1,07 Mio. Besucher

«Alien vs. Predator 2» (2007): 0,77 Mio. Besucher

«Prometheus» (2012): 1,08 Mio. Besucher

«Alien - Covenant» (2017): 0,6 Mio. Besucher

Komplexe wissenschaftliche Zusammenhänge einfach dargestellt: Von 2013 bis 2017 beantwortete Astrophysiker und Philosoph Prof. Harald Lesch in über 100-Folgen mit jeweils 15 Minuten Laufzeit alle möglichen Fragen rund um unseren Kosmos. Die Wissenssendung des ZDF wurde für ihre verständliche und unterhaltsame Weise gelobt – und diesen Sommer kommt sie zum Bezahlsender SYFY.Der Pay-TV-Kanal wiederholt die Wissenssendung «Frag den Lesch» als Channel-Premiere ab dem 3. Juni immer mittwochs und donnerstags ab 21.10 Uhr mit vier Folgen am Stück. Dabei geht es nicht nur um Phänomene aus der Physik, Chemie oder Biologie, auch philosophische Fragen werden in ihrem direkten Zusammenhang mit den Naturwissenschaften diskutiert.Außerdem wird im Juni bei SYFY Sigourney Weaver alias Ellen Louise Ripley auf Alien-Jagd gezeigt. SYFY strahlt nämlich die ersten beide Teile der-Filmreihe am 6. Juni ab 20.15 Uhr aus sowie alle vier Teile im Marathon am 7. Juni. Los geht es mit dem Sci-Fi-Filmmarathon um 16.00 Uhr.