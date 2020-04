Corona: Sondersendungen wirbeln erneut Programm von ZDF und das Erste durcheinander

TV-News

Unter anderem kommt es zu Änderungen am Montag und Dienstag.

Das Erste Deutsche Fernsehen wirbelt sein Primetime-Programm einmal mehr in Folge der Coronakrise durcheinander. Unter anderem kommt es schon am Montag, 6. April 2020, zu Verschiebungen. Anders als in den vorherigen Wochen wird «Hart aber fair» nicht mehr als zweistündige Extra-Variante ab 20.15 Uhr laufen. Der Frank-Plasberg-Talk kehrt jedoch auch nicht auf seinen regulären Slot zurück, sondern läuft 75-minütig ab 20.45 Uhr. In der halben Stunde zuvor präsentiert Christian Nitsche, der Chefredakteur des BR, einzur Coronakrise.Die Dokumentation, mit der die Primetime eigentlich starten sollte, verschiebt sich auf 22 Uhr, die «Tagesthemen» folgen am Montag um 22.45 Uhr. Auch für den Dienstag werden umfangreiche Änderungen erwartet - Das Erste wird auch hier «ARD extra» zum Primetime-Start zeigen, die genaue Länge ist noch nicht bekannt. Um einige Minuten werden sich daher die deutschen Serien «Um Himmels Willen» und «In aller Freundschaft» verschieben.Das ZDF lässt derweil auch in dieser Woche wieder sein Verbraucher-Magazinentfallen - ab 19.25 Uhr wird 50 Minuten lang ein «ZDF Spezial» gesendet, das sich ausführlich mit dem Virus befasst. Der Montags-Krimi «Sarah Kohr - Teufelsmoor» muss daher nicht verschoben werden. Zu Primetime-Verschiebungen kommt es wieder am Dienstag. Dann nämlich wird «Nichts mehr wie früher» erst um 20.25 Uhr zu sehen sein. Das «ZDFzeit»-Format thematisiert die Corona-Auswirkungen. Da sind zum einen Solidaritätsaktionen und Nachbarschaftshilfen sowie die Dankbarkeit für Ärzte und Krankenpfleger, die bis an den Rand der Erschöpfung arbeiten. Doch es gibt auch die andere Seite der Medaille: Egoismus, der sich in Form von Hamsterkäufen und Corona-Partys ausdrückt. Und in der Social-Media-Welt kursieren Fake News, die die Angst der Menschen in der Not schüren. Dass die Sendung erst gegen 20.25 Uhr beginnt, liegt daran, dass um 19.25 Uhr ein 15 Minuten langes Corona-Special zu sehen ist und sich «Die Rosenheim-Cops» am Vorabend entsprechend verschieben. Für die Tage ab Mittwoch wurde noch kein aktualisierter Programmplan bekannt.