Leon oder Robert? Schwere Tage für «GZSZ»-Nina nach Ostern

Soap-Check

So geht es nach dem Fest in den deutschen Dailys weiter!

«Berlin – Tag & Nacht», RTLZWEI

«Köln 50667», RTLZWEI

«Unter uns», RTL

«Alles was zählt», RTL

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten», RTL

«Rote Rosen», Das Erste

«Sturm der Liebe», Das Erste

Unser SoapPic der Woche

TV Now / Rolf Baumgartner Diese Szene bringt das Blut von Robert in Wallung. Nina turtelt nun mit ihrem Schwarm Leon. Alle Infos zu «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» finden Sie immer auch auf RTL.de.

Frage der Woche:

«GZSZ». Zu wem passt Nina nun besser?

Robert 99% Leon 99% Stimmen: 112

Emmi wird am Morgen im LA von Nina abgefangen, die Lust auf Sex hat - nun, da Jannes nichts mehr gegen die Affäre einzuwenden hat. Als ausgerechnet der die beiden jedoch versehentlich beim Sex ertappt, bricht Emmi aus schlechtem Gewissen ab... Nach ihrem Absturz im Club wacht Kim im Krankenhaus auf. Nik und Basti sind schwer besorgt und glauben, dass ihr Kollaps etwas mit ihrer psychischen Situation nach der Vergewaltigung zu tun haben könnte. Kim überfordert die Situation zunächst und sie will nur noch nach Hause. Doch noch im Krankenhaus trifft sie plötzlich auf Mike, der von Paula nach der Schlägerei ebenfalls in die Notaufnahme gebracht wurde. Daraufhin entbrennt ein Streit, an dessen Ende die Zankhähne getrennte Wege gehenAls Sophia erneut Besuch von einem Geldeintreiber bekommt, gerät sie unter Druck. Mit Hilfe von Leonie und ihrem Vater findet Sophia einen Putzjob, den sie notgedrungen annimmt. Dabei fällt es ihr immens schwer, den eigenen Stolz herunterzuschlucken, als sie die Schikane der reichen Kunden über sich ergehen lassen muss. Ben ist derweil erschrocken, als er morgens mitbekommt, dass Oskar sich unbemerkt aus dem Loft geschlichen hat und vor Leas Wohnung randaliert. Mit Müh und Not kann er seinen verzweifelten und angetrunkenen Sohn nach Hause holen, doch kaum ausgenüchtert, will Oskar Lea schon wieder ausspionieren.Als Conor ihn zum Dating überreden will, blockt Till zunächst ab - bis völlig unerwartet seine alten Gefühle für Ute wieder aufflammen und er sich ablenken muss. Bei dem Versuch, sich ihre Gefühle für Conor zu verbieten, bringt Nika sich selbst derweil in Gefahr. Nachdem Ute durch Benedikts Eifersucht auf Tills merkwürdiges Verhalten aufmerksam gemacht wurde, konfrontiert sie Till mit einem Verdacht: Hegt er etwa Gefühle für sie?Easy bekommt es bei einem Oster-Shooting mit einem Huhn zu tun und entwickelt Vatergefühle, als er das zurückgelassene Ei hütet.Maximilian will die Smaragd-Deals vorerst auf Eis legen, um Niclas keine Angriffsfläche zu bieten. Doch da hat er die Rechnung ohne Rebecca gemacht. Maximilian erträgt nicht, dass Nathalie in Gefahr sein könnte und lässt sich darum auf einen weiteren Deal mit Rebecca ein - nicht ahnend, dass Niclas ihm näher ist, als gedacht. Währenddessen leidet Nathalie sehr unter der Trennung von Maximilian… Moritz kann damit nicht umgehen, dass Lucie geglaubt hat, er sei der Empfänger von Philips Herz. Jenny ist voll motiviert, für Annabelle wieder fit zu werden. Doch dann wirft sie ein Zwischenfall mit Deniz völlig aus der Bahn.Robert verweigert Nina die Aussprache. Während Brenda ihrem Vater gut zuredet, kümmert sich Leon um Nina. Doch dann treffen die beiden Kontrahenten aufeinander – und es kommt zum Kampf: Nina geht energisch dazwischen, bevor die Situation zwischen Robert und Leon vollends eskaliert. Während sie Leon verarztet, findet Robert ausgerechnet bei Felix Trost. Weil Paul sich Stück für Stück von seinem alten Leben verabschiedet, ringt sich Emily dazu durch, Kates Erbe für seine Operation anzutasten. Doch dann wäscht ihr Nihat den Kopf.. Die hilflose Emily weiß nicht weiter, während Paul sich immer mehr abkapselt.Astrid ermutigt Henning, weiter auf Bruno zuzugehen. Das jährliche Heizöl, das Henning wie gewohnt bezahlen will, scheint ein guter Anlass. Doch Bruno zeigt sich unversöhnlich, beschimpft seinen Bruder bei einem Empfang im Rathaus vor den versammelten Gästen und nennt ihn einen Mörder. Gunter ist gekränkt, als Merle seine Auswander-Pläne rigoros ablehnt. Als die beiden sich endlich einen Ruck geben und offen und ehrlich miteinander reden, kristallisiert sich ein viel größeres Problem heraus: Gunter gibt zu, dass er mit seinem alten Leben nicht mehr glücklich ist. Britta und Tina versuchen sich nicht anmerken zu lassen, dass sie der Hauskauf-Idee von Ben und Luke wegen ihres Streits wenig abgewinnen können.Franzi lädt Steffen zu einer Cidre-Verkostung ein und die beiden verbringen einen schönen Abend miteinander. Der Zauber zwischen beiden erlischt jedoch abrupt, als Steffen sich zu einem Versuch hinreißen lässt, Franzi zu küssen. Eva bereitet sich mit einem mulmigen Gefühl darauf vor, Robert nach seiner Rückkehr aus Leipzig endlich reinen Wein einzuschenken. Doch es bietet sich einfach nicht die Gelegenheit dazu. Durch einen Zufall kommt Robert dem Geheimnis selbst auf die Spur und ist schockiert.Nina steht bei «GZSZ» zwischen zwei Männern: Robert, den sie erst vor ein paar Wochen geheiratet hat und Leon, für den sie schon seit einiger Zeit schwärmt.«Rote Rosen»: Die Dreharbeiten der Serie bleiben wegen der Coronakrise bis Anfang Mai ausgesetzt. Das Erste wird daher eine TV-Pause machen müssen. Vorerst Schluss ist mit Folge 3130; ab dem 23. Mai laufen auf dem normalen Slot der Dailynovela Wiederholungen der allerersten Staffel. Die TV-Pause wird vermutlich rund einen Monat lang andauern – einen genauen Zeitraum nannte Das Erste noch nicht.«Sturm der Liebe»: Die bayerische Dailynovela ruht zur Zeit bis 19. April – ob es danach weitergehen kann, ist offen. Die Episoden reichen bis Ende Mai, auch dort wird zur Überbrückung mit Specials gearbeitet werden müssen. Details fehlen noch. Sollte wirklich ab 20. April wieder gedreht werden, würden eventuell drei Wochen TV-Pause ausreichen.Die RTLZWEI-Städtesoaps drehen nach kurzer Pause seit rund zwei Wochen wieder.«Unter uns» dreht seit Montag vergangener Woche wieder, an diesem Tag starteten auch die Produktionsarbeiten von «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» wieder; Letztere Soap musste am Mittwoch in Pause gehen, da ein hinter den Kulissen arbeitender Mitarbeiter am Coronavirus erkrankte. Die Rede ist von einer Osterpause, die die TV-Ausstrahlung nicht beeinflusst. Wann genau wieder gedreht wird, ist unklar.Bei «Alles was zählt» war schon die Produktionspause im März um eine Woche länger, auch hier gab es einen Coronafall. Seit Montag werden neue Szenen gedreht.