«Marco Schreyl» kehrt zum Alltag zurück

Der RTL-Nachmittagstalk reagierte zuletzt mit längeren Folgen und größerer Live-Dosis auf die Corona-Pandemie. Damit ist aber wieder Schluss.

Ein Stück weit kehrt der Alltag in die Daytime der Privatsender zurück: Luke Mockridges Vorabendshow weicht für die ursprünglich eingeplanten Crime-Dokusoaps in Sat.1 , undfährt sein Pensum wieder zurück. Ab dem 6. April 2020 setzt der RTL-Nachmittagstalk wieder auf einstündige Episoden, wie Thorsten Gieselmann, als Head of Producer für die RTL-Daytime verantwortlich, bei 'DWDL' erklärt. Außerdem wird die Dosis an Live-Ausgaben des Gesprächsformats wieder auf ein Maß zurückgefahren, das man sich eingangs für die Sendung vorgestellt hat.Die Reduktion an «Marco Schreyl»-Sendeminuten ist eine gute Nachricht für Fans von Steffen Henssler:kehrt nach unerwarteter Sendepause auf die Mattscheiben zurück. Jedoch wird sich RTL in den kommenden Wochen etwas behelfen müssen: Zwar sind noch ein paar ungesendete Folgen im Archiv, doch da man derzeit keinen Nachschub produzieren kann, wird man auch auf Wiederholungen setzen müssen, bis die Produktion neuer Folgen wieder aufgenommen wird.Laut 'DWDL' visiert RTL einen Drehstart Ende April bis Anfang Mai an – doch dieser Plan kann sich, wie so vieles in diesen Zeiten, schon bald wieder ändern.dagegen wird voraussichtlich bereits ab kommender Woche neue Folgen drehen können – wenngleich ohne Publikum. "Natürlich lebt 'Kitsch oder Kasse' stark vom Mitgehen des Publikums, auf das wir jedoch bis auf Weiteres verzichten müssen", wird Gieselmann von 'DWDL' zitiert. "Aber gemeinsam mit Banijay war auch hier unsere Kreativität gefragt, wie wir das mit anderen Mitteln auffangen können. Das klappt aus meiner Sicht sehr gut."