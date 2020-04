«Der Beischläfer» treibt ab Ende Mai bei Amazon sein Unwesen

TV-News

Das neue deutsche Amazon Original setzt auf Markus Stoll, Lisa Bitter, Daniel Christensen und Helmfried von Lüttichau.

Mit «Pastewka» ging kürzlich die erste deutsche Amazon-Comedyserie zu Ende, doch für Nachschub ist gesorgt: Die bereits vergangenes Jahr angekündigte, bayerische Comedyseriehat endlich einen offiziellen Starttermin. Das Format mit Markus Stoll in der Hauptrolle wird ab dem 29. Mai bei Amazon Prime Video zum Abruf bereitstehen. Die erste Staffel umfasst sechs Episoden und dreht sich um den umtriebigen Autoschrauber Charlie Menzinger (Markus Stoll).Dieser wird zu Beginn der Serie gegen seinen Willen zum Schöffen berufen. Als "Stimme des Volkes" muss er fortan für Recht sorgen, obwohl er seit dem Unfalltod seiner Frau Marie nicht mehr an Gerechtigkeit glaubt. Ebenfalls Teil des Serienspaßes: Charlies Schwiegervater Paul Seidl (Helmfried von Lüttichau), der ihm eintrichtert, dass er die Mission "Amtsgericht" ernst zu nehmen hat. Am Gericht trifft der Neuschöffe auf die gesetzestreue Berufsrichterin Dr. Julia Kellermann (Lisa Bitter), die erst kürzlich nach München versetzt wurde und sich noch mit den Eigenheiten des Münchner Volkes und Immobilienmarktes arrangieren muss.Und dann ist da noch Charlies bester Kumpel, der chaotische Entrepreneur Xaver Holzapfel (Daniel Christensen), für den es stets gilt, Vorteile rauszuschlagen … Regie führte Anna-Katharina Maier («Trauung mit Hindernissen»), als Autor fungierten Murmel Clausen («Vaterfreuden», «Die Bullyparade», «Die Nanny») und Mike Viebrock («Servus Schwiergersohn», «Zaun an Zaun»). Thomas Peter Friedl (The Amazing Film Company) agiert als Produzent der Serie, Co-Produzent ist die in München ansässige Agentur RING OF FIRE GmbH.