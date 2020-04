Höhenflug von RTLZWEIs «Krass Schule» hält an

Quotennews

Zwei Mal in Folge war die 17.05-Uhr-Produktion nun stärker als die nachfolgenden Soaps. Sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch wurden Werte von mehr als sieben Prozent ermittelt.

Die RTLZWEI-Soapgeht sehr gestärkt in ihre Frühjahrspause. Schon ab kommender Woche wird der Privatsender keine neuen Folgen mehr zeigen können; wegen Corona ruht auch hier die Produktion. Vor dem Hintergrund der jüngsten Quotenerfolge ist das schade; das Format ist gut in Form. Am Dienstag kam die Serie ab kurz nach 17 Uhr auf 7,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, am Mittwoch nun waren es 7,6 Prozent. Beides waren die besten Werte bisher in diesem Jahr. 0,41 Millionen Menschen schauten linear zu – zudem ist die Sendung nach Unternehmensangaben ein Hit auf Abruf. Genaue Zahlen gibt es hier nicht.Die Schüler überflügelten zumindest die nachfolgenden Soaps am Mittwoch. Ab kurz nach 18 und kurz nach 19 Uhr zeigte RTLZWEI die filmpool-Produktionenund, die auf 7,3 und 6,2 Prozent der jungen Seher kamen. 0,52 und 0,70 Millionen Menschen schauten im Schnitt zu. Zudem kam eine Liveschalte in die #BTN-WG auf rund 600.000 Zuschauer. Die Bilder aus Berlin laufen zur Zeit immer um 19 Uhr, weil die Werbebuchungen zurückgegangen sind und so Sendezeit gefüllt werden kann.Stark gefragt waren am Mittwoch übrigens auch die kurzen, die ab 16.55 Uhr für sieben Minuten lang informierten. 0,43 Millionen Menschen ab drei Jahren schauten zu, bei den Jungen waren es 8,0 Prozent, die gemessen wurden. Beim kurzen Wetterbericht direkt danach stieg die Zielgruppen-Quote sogar auf 8,6 Prozent.