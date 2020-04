Diese Entscheidung zeigt, wie wenig Lust Sat.1 noch auf «Big Brother» hat

TV-News

Die Liveshow rutscht auch in der Woche nach Ostern auf einen späteren Sendeplatz.

Mehr als die Hälfte der laufenden-Staffel ist vorbei – das Finale der Reality-Show wird in rund sechs Wochen stattfinden. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sat.1 die Staffel bis zum Ende zeigt, ist somit trotz schlechter Quoten groß. Doch die Lust an dem Projekt scheint man in Unterföhring zunehmend verloren zu haben. Das zeigt eine neue Programmierung vom Montag, 20. April. Schon am Ostermontag (13. April) wird die Liveshow bekanntlicherweise für einen Film-Neustart weichen und erst um kurz nach 22 Uhr beginnen. Diese Zeit müssen sich Fans von Pat, Vanessa und Rebecca auch für den 20. April merken. Auch an diesem Tag wird Moderator Jochen Schropp die Zuschauer und Bewohner erst ab kurz nach 22 Uhr begrüßen.Das hat auch wieder zur Folge, dass die begleitende Late-Night-Show bei sixx erst gegen 23.55 Uhr startet. Warum? Sat.1 hat sich entschieden, eine Corona-Sondersendung ausgerechnet am Montag um 20.15 Uhr platzieren zu wollen. Darin will man große und kleine Heldengeschichten der zurückliegenden Wochen erzählen.wird nach aktuellen Planungen direkt nach den «Sat.1 Nachrichten» starten.Die Liveshow von «Big Brother» erreichte zuletzt stets etwas mehr als eine Million Menschen, die Quoten bei den Umworbenen lagen bei zwischen sechs und sieben Prozent und verblieben somit unterhalb der Sendernorm. Am Vorabend holen die Tageszusammenfassungen im Sat.1-Programm mittlerweile sogar in der Regel weniger als sechs Prozent bei den Leuten zwischen 14 und 49 Jahren.