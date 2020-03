Produktion pausiert, aber dennoch kehren CW-Serien zurück

US-Fernsehen

Vermutlich werden alle Formate mit einer kürzeren Staffel leben müssen.

Obwohl in die USA die Produktion von fiktionalen Serien weitestgehend zum Erliegen gekommen ist, hat der Sender The CW angekündigt, dass einige Fanlieblinge nach mehrwöchiger Pause zumindest ins Fernsehen zurückkehren. An den Sets aller genannter Serien herrscht weiterhin Ruhe, es ist daher nicht davon auszugehen, dass die Produktionsteams die Herstellung der laufenden Staffeln wie geplant zu Ende bringen können. Wahrscheinlicher ist, dass alle Serien eine verkürzte Season erhalten.Immerhin: «Nancy Drew» soll nun am 8. April mit neuen Folgen ins US-Fernsehen zurückkehren, «Riverdale» hält direkt zum Comeback am 15. April eine musikalische Sonderfolge parat. Am 16. April meldet sich «Kate Keene» gemeinsam mit dem «Into the Dark»-Staffelstart zurück, am 21. und 26. April sind dann «The Flash», «DC’s Legends of Tomorrow», «Batwoman» und «Supergirl» wieder im amerikanischen Fernsehen vertreten.Auch «Stargirl» (von DC) soll wie geplant Mitte Mai anlaufen können. Unklar ist, wie es in Deutschland aussieht. «Batwoman» etwa ist hierzulande bei Prime beheimatet, «Riverdale» bei Netflix . Weil die Synchronstudios derzeit aber nicht arbeiten, wird es mit der Bereitstellung neuer Folgen sicherlich nicht ganz so schnell gehen.