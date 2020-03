Nach 14 Jahren: Netflix denkt über «Little Britain»-Wiederbelebung nach

England

Es sei aktuell eine Chance auf eine Fortsetzung vorhanden, bestätigten die Macher des Formats nun.

Möglicherweise wird die Welt neue Folgen der britischen Kult-Seriebekommen, allerdings nicht mehr vom klassischen Fernsehen in England hergestellt, sondern von Streamingdienst Netflix . Schöpfer der Serie, die vor 14 Jahren zu Ende ging, waren Matt Lucas und David Walliams. In einem BBC-Radio-Interview sagte Lucas nun, dass er und Walliams sich mit Netflix zusammengesetzt hätten und dass es eine Chance gebe, dass sie weitere Folgen für den Streamer machen könnten."Das könnte passieren. Wir hatten vor einer Weile ein Gespräch mit ihnen, und so wurde die Saat in unseren Kopf gepflanzt. Wir würden ihn gerne auf irgendeine Weise und irgendwann zurückbringen. Wir sind beide recht fleißige Jungs, aber wir sprechen oft, und eine Idee war, vielleicht wieder eine Bühnenshow davon zu machen", sagte er. "Es wird in irgendeiner Form zurückkommen, wir überlegen nur noch, was das sein wird."Genauere Zahlen nennt die britische Zeitung, die erfahren haben will, dass den Machern Angebote über drei Millionen Pfund für die Umsetzung neuer Folgen vorliegen.