Im ZDF: «Professor T.» löst den Alten ab

TV-News

Neue Folgen der Krimiserie mit Matthias Matschke sollen im Mai starten.

Das Zweite Deutsche Fernsehen wechselt bei seinem Freitagabendkrimi durch. Am zweiten Mai-Freitag wird das Staffelfinale vonlaufen, ab dem 15. Mai eröffnet eine neue-Staffel den Abend. Matthias Matschke ist auch in den neuen Folgen wieder in der Hauptrolle zu sehen.In der ersten neuen Ausgabe sind die Ermittler schockiert, als sie die Leiche einer jungen Frau finden. Ihr wurde durch den Türspion ins Gesicht geschossen, eine Identifizierung scheint kaum möglich. Karoline Gerber, die Mieterin der Wohnung, ist schockiert, als sie vom Tod ihrer Freundin erfährt. Wie sich herausstellt, ist Karoline Kronzeugin beim Mordprozess gegen den Drogenboss Ezequiel Morales. Hat der Schuss die Falsche getroffen? Ist Karoline in Gefahr?«Professor T.», das auf einer belgischen Serie beruht, lief zuletzt im Spätwinter 2019 am Freitagabend. Die damals vier gezeigten Episoden bescherten dem Zweiten zwischen 3,11 und 3,80 Millionen Zuschauer, also leicht niedrigere Werte als eigentlich üblich. Teils sank der Gesamtmarktanteil sogar auf zehn Prozent. Drei der vier Episoden holten zudem bei den 14- bis 49-Jährigen (leicht) unterdurchschnittliche Marktanteile. Nur der damalige Staffelauftakt wusste mit 8,2 Prozent wirklich zu überzeugen.