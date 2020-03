Keine Geburtstagsparty: «stern TV» widmet sich Corona

TV-News

Eigentlich wollte Steffen Hallschka in dieser Woche in einer extra-langen «stern TV»-Sendung das 30-jährige Jubiläum begehen.

Planänderung bei RTL: Der Kölner Sender wird am Mittwoch dieser Woche das 30-jährige Bestehen des Magazinsnicht allzu groß feiern. Anstelle einer primetimefüllenden Geburtstagssendung wird sich das Magazin schwerpunktmäßig mit der Coronapandemie befassen. Am Sendezeitraum soll sich nichts ändern, Steffen Hallaschka geht zwischen 20.15 Uhr und Mitternacht live auf Sendung.Am Grundkonzept der Sendung solle sich nichts ändern. Im Interview mit dem Magazinbenannte Hallaschka dieses wie folgt: "Der Fernsehmarkt hat sich brutal verändert. Im Grunde ist es ganz einfach. Die Sendungen sind immer dann gesund, wenn sie über dem Senderschnitt liegen", so der TV-Moderator. "Wir liegen meistens über dem Senderschnitt. Unser Anspruch ist es, aktuell und politisch zu sein"Man wolle auch weiterhin Verbraucherthemen aufgreifen und unterhaltsam sein.