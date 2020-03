Noch ein Extra-Einsatz für Illner, wieder mehr Sendezeit für Plasberg

TV-News

Auch am Sonntag- und Montagabend führt die Corona-Krise zu Programmänderungen bei den öffentlich-rechtlichen Sendern.

Was der Coronavirus für Nachrichtenredaktionen bedeutet Seit Tagen hält das Coronavirus Deutschland und die Nachrichtenredaktionen der Republik in Atem. Über ihren aktuellen Arbeitsalltag haben wir mit Wulf Schmiese, Redaktionsleiter des «heute-journal» im ZDF, und Sonja Schwetje, Chefredakteurin von ntv, gesprochen. Den gesamten Bericht lesen Sie hier

Die weltweit anhaltende Ausbreitung des Coronavirus führt zu weiteren Programmänderungen. So hat das ZDF angekündigt, auch an diesem Sonntag gegen 22.20 Uhr eineinzuschieben. Damit überschneidet sich die Talkshow, die sonst am Donnerstag zu sehen ist, eine knappe halbe Stunde mit dem ARD-Format, das wie gewohnt ab 21.45 Uhr im Ersten zu sehen ist. Während Maybrit Illner unter anderem Sahra Wagenknecht von der Linken und Bundesfinanzminister Olaf Scholz begrüßt, gehören zu den Gästen des Corona-Talks bei Anne Will Wirtschaftsminister Peter Altmaier, der Präsident des ifo Instituts Clemens Fuest und andere.Zum dritten Mal in Folge um 20.15 Uhr wird am Montagabend zudem Frank Plasberg auf Sendung gehen dürfen. Seinläuft im Ersten als Extra-Ausgabe und startet dabei erneut mit einer halbstündigen Reportage. Nachher diskutiert der Talker mit seinen Gästen schwerpunktmäßig die wirtschaftlichen Auswirkungen der aktuellen Situation. Aus der Bundespolitik hat Arbeitsminister Hubertus Heil sein Kommen angekündigt.Das ZDF wiederum plant, am Montagvorabend auf das Wirtschaftsmagazin «Wiso» zu verzichten und anstelle dessen ein 45-minütigeszur Corona-Krise zu zeigen. Mit dem Virus beschäftigt sich am heutigen Sonntag bereits die, die ab 18 Uhr unter dem Titel "Wegen Corona geschlossen - Leben in der Viruskrise" läuft. Im Anschluss folgt im ZDF ab 18.30 Uhrmit dem Thema "Corona - Unser Kampf gegen das Virus".