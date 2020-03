«Der Alte» und «Letzte Spur Berlin» bleiben stark: ZDF dominiert mit Krimis

Quotennews

Das ZDF hat mit seinen Krimis einmal mehr viele Zuschauer erreicht, «Der Alte» scheiterte nur knapp an der 6-Millionenmarke.

Trotz Corona-Krise lassen sich die deutschen Fernsehzuschauer nicht den Spaß an Krimis vermiesen. Der ZDF-Dauerbrennerist in der vergangenen Woche mit 6,25 Millionen Zuschauern zurückgekehrt und verzeichnete somit die höchste Sehbeteiligung seit 2007. Die neueste Folge lag zwar unter der 6-Millionen-Marke, dennoch war sie mit 5,98 Millionen Zusehern wieder ein voller Erfolg. Besser lief es am Abend nur für die Infosendungen im Ersten. Starke 16,2 Prozent Marktanteil wurden beim Gesamtpublikum gemessen, das war nur minimal weniger als in der Vorwoche (16,7 Prozent). Bei den 14- bis 49-Jährigen ging es ebenfalls nur leicht von 5,8 auf 5,4 Prozent runter.sahen nach 21.30 Uhr noch 4,84 Millionen Menschen, der Marktanteil betrug 14,1 Prozent. 0,20 Millionen Zuschauer gingen somit binnen Wochenfrist abhanden – zu verschmerzen für die Mainzer. Das Erste hat mit der Komödie4,91 Millionen Menschen ab drei Jahren angesprochen, 13,7 Prozent Marktanteil resultierten daraus bei den Älteren sowie 8,1 Prozent bei den Jüngeren. Auch hier kann man also mit den Quoten zufrieden sein.Doch zurück zum ZDF: Einmal mehr richtig stark präsentierte sich dieam späten Abend mit 4,71 Millionen Zuschauern, ein neuer Bestwert mit mehr als fünf Millionen Zusehern blieb diesmal jedoch aus. Nichtsdestotrotz lag der Gesamt-Marktanteil auf dem Rekord-Niveau: 18,9 Prozent wurden bei Allen generiert, 14,8 Prozent standen bei den Jüngeren auf dem Konto.schlug sich mit 1,46 Millionen Zuschauern und 8,5 Prozent wacker, normalerweise läuft es für die Kultursendung viel schlechter. Genauer gesagt hat ein «on-tour»-Spezial bis dato nie besser abgeschnitten. 7,8 Prozent Marktanteil gab es damit beim jungen Publikum zu holen.