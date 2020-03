Deutscher Podcast Preis: «Gemischtes Hack» und «Talk-O-Mat» zählen zu den Gewinnern

Vermischtes

Auch «Zeit Verbrechen» holt sich einen Award. Sogleich zwei Preise gehen wiederum an den Newcomer-Podcast «Paardiologie».

Ursprünglich war die Verleihung des Deutschen Podcast Preises als große Galaparty in Berlin geplant – doch dieser Plan musste aufgrund der Corona-Pandemie aufgegeben werden. Und so wurde der Preis in der Form verliehen, die er würdigt: Als Podcast, moderiert von Ariana Baborie und Micky Beisenherz. Grit Leithäuser, Geschäftsführerin der Radiozentrale, kommentiert: "Da sind sie also, die Gewinner*innen des Deutschen Podcast Preises 2020. Gratulation an alle, die eine Trophäe in den Händen halten dürfen, aber auch an die Nominierten und alle Einreichenden, denn ihr alle macht die Podcast-Szene so lebendig und vielfältig. Und danke auch an dieser Stelle nochmal an die 148 Juror*innen.“In der Kategorie "Publikumspreis" stimmten gar über 900.000 Podcast-Fans ab – diese Sparte entschiedfür sich, der wöchentliche Schnack zwischen Comedy-Autor Tommi Schmitt und Comedian Felix Lobrecht. In der Kategorie für geskriptete Podcasts setzte sich wiederumdurch, ein fiktiver Audio-Krimi von Visa Vie.Für die beste Interviewführung wurde der Polit-Podcastmit Eva Schulz prämiert.setzt sich in der Sparte "Bestes Talk-Team" durch sowie in der Kategorie "Beste*r Newcomer*in". Als "Beste Produktion" hattedie Nase vorne und als "Beste journalistische Leistung" wurde der Kriminalpodcastausgezeichnet.