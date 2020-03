Planänderung: Alte Fußballspiele ersetzen «Hubert ohne Staller»

TV-News

Eigentlich sollten «Hubert ohne Staller» die Lücke schließen, die durch die gekürzte «Sportschau» entsteht. Nun hat sich Das Erste das aber anders überlegt.

Im Ersten denkt man laut darüber nach, was man in Zeiten der Corona-Pandemie am Samstagvorabend zeigen sollte – schließlich wäre einein voller Länge derzeit wenig ergiebig. Zunächst kündigte der öffentlich-rechtliche Sender an, die Sendezeit der «Sportschau» zu kürzen und nach dem gestutzten Sportmagazin wöchentlich ab 18.20 Uhr die Krimiseriezu zeigen ( wir berichteten ). Aber von diesem Plan ist man nun wieder abgerückt – statt aktuelle Sportberichte durch Krimiwiederholungen zu ersetzen, ersetzt man sie im Ersten lieber mit Fußballpartien aus der Konserve.Wer also schon immer mal das EM-Viertelfinalspiel Deutschland gegen Italien aus dem Jahr 2016 im Wissen sehen wollte, wie es ausgeht, ist am 28. März ab 18.20 Uhr bestens im Ersten aufgehoben. Fußballfans, die stattdessen lieber entspannt dem DFB-Pokalfinale 2014 Dortmund gegen FC Bayern München folgen wollen, schauen hingegen am 4. April 2020 ab 18.20 Uhr im Ersten rein.Ebenfalls auf dem Wiederholungsplan: Der von Steffen Simon kommentierte Kick FC Schalke 04 gegen Werder Bremen beim DFB-Pokal-Halbfinale 2005 (11. April 2020), die Begegnung Bayer Leverkusen gegen FC Bayern München beim DFB-Pokal-Viertelfinale 2015 (18. April 2020) und die Partie Borussia Mönchengladbach gegen FC Bayern München beim DFB-Pokal-Halbfinale 2012 (25. April 2020).