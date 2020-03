Lasst die Leitungen glühen: ProSieben lädt zum «Wohnzimmer Festival»

TV-News

Der Sender mit der roten Sieben setzt somit auf die vierte Liveshow in dieser Woche.

So viel Live-Fernsehen zur Primetime gab es beim Münchner TV-Sender ProSieben noch nie. Vergangenen Samstag bestritt der Kanal mit «Schlag den Star», am Dienstag ging «The Masked Singer» on air, am Mittwoch nun steht eine Live-Talkshow zum Coronavirus an und auch am Freitag wird ProSieben eine Liveshow zeigen. Anstelle des eigentlich geplanten Spielfilms «Non-Stop» lädt die rote Sieben zumModeriert wird das Format von Joko Winterscheidt und Steven Gätjen. Zahlreiche Musiker schalten sich aus ihrem Wohnzimmer direkt in die Show. Aktuell schon gesagt hätten nach Senderangaben: Dua Lipa ("One Kiss"), Mando Diao ("Dance with Somebody"), Scooter ("How much is the Fish?"), Ava Max ("Sweet but Psycho"), Johannes Oerding ("Alles brennt"), Josh Groban ("Brave"), The BossHoss ("Don't Gimme That"), Patricia Kelly ("Essential"), Roachford ("Pop Muzak"), Tom Gregory ("Fingertips"), Rea Garvey ("Ist It Love?"), Yvonne Catterfeld ("Für dich"), Mark Forster ("Chöre"), Nico Santos ("Rooftop"), Thees Uhlmann ("Zum Laichen und Sterben ziehen die Lachse den Fluss hinauf") und Giovanni Zarrella ("Wundervoll - sei bellissima"). Stündlich, sagt ProSieben, kämen noch neue Künstler hinzu.Daniel Rosemann, Senderchef von ProSieben, sagt zum kurzfristig eingeplanten Format, das von Red Seven Entertainment umgesetzt wird: "Musik verbindet. Immer. Und in diesen Zeiten besonders. Wir wollen unseren Zuschauern das Zuhausebleiben leichter machen. Ich bedanke mich bei allen Künstlern, die spontan zugesagt haben, auf dass wir dieses einzigartige Wohnzimmer-Festival feiern können." VOX übrigens setzt schon am Mittwochabend auf ein ähnliches Musikformat, das von Mark Forster geleitet wird.