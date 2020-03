VOX-Mittwoch: Livemusik statt «Vier Hochzeiten und ein Todesfall»

TV-News

Die US-Serie, die vergangene Woche mit schlechten Quoten startete, verliert ihren Sendeplatz an Mark Forster.

„ Endlich ist es so weit: Ich habe meine eigene Primetime-Live-Show im deutschen Fernsehen – bei VOX! Und alle sind am Start: Die größten Musikstars aus Deutschland, mit denen mache ich Musik. Die internationalen Super-Weltstars sprechen mit mir – alle sind in meiner Show. Aber ich bin alleine – und die sind zuhause! Es wird unglaublich. ” Mark Forster

Auf gerade einmal 2,2 und 2,6 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen (Reichweite insgesamt: 0,55 und 0,48 Millionen) kam vergangene Woche die neue VOX-US-Serie. Damit bewarb sich das Format darum, auch direkt wieder aus dem Line-Up zu fliegen. Und genau das wird nun auch passieren. VOX beendet die Ausstrahlung schon diese Woche und nimmt stattdessen ein neues Musik-Live-Format mit Mark Forster ins Programm. Im nun wöchentlich kommendenlädt Musiker Mark Forster immer ab 20.15 Uhr andere Musiker in sein Tonstudio ein - natürlich nur virtuell.Dazu schaltet er aus seinem Berliner Studio zu prominenten Künstlern, macht mit ihnen Musik, stellt ihnen Aufgaben und schaut in ihre Wohnzimmer. Angemeldet haben sich dabei nicht nur nationale Künstlerkollegen wie Max Giesinger oder Sido, sondern auch Weltstars wie Chris Martin und Rita Ora. Virtuell mit dabei sein wollen auch Steffen Henssler, Martin Rütter und Matthias Schweighöfer.Die Sendung solle für Ablenkung vom zur Zeit ungewöhnlichen Alltag sorgen, heißt es in einer von VOX verbreiteten Medienmitteilung. Mark Forster kennen VOX-Zuschauer unter anderem, weil er die fünfte «Sing meinen Song»-Staffel moderierte.