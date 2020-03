Stark wie lange nicht: «Blacklist» mit über 5 Millionen Zuschauern

US-Quoten

Viele Zuschauer hat «The Blacklist» bei seiner Rückkehr zurückgewonnen. Auch «Shark Tank» hat sich nochmal steigern können.

Das Coronavirus lässt die Zuschauerzahlen im TV steigen, das spürt man nicht nur hierzulande, sondern auch in den USA. 1. Beispiel: Die NBC-Serie hatte am Freitag mit 5,39 Millionen die höchste Reichweite seit Mai 2018, vor der Pause wurden nicht mal vier Millionen Zuschauer erreicht. Bei 0,8 Prozent lag das Zielgruppen-Rating, zuletzt wurden 0,5 Prozent verzeichnet.Beispiel Nummer 2:. Bei der ABC-Gründershow zeigte der Trend ja zuletzt ohnehin schon nach oben, jetzt wurde noch eine Schippe draufgelegt: 5,97 Millionen Menschen sahen ab 20 Uhr zu, besser lief es zuletzt im März 2017. 1,1 Prozent standen als Rating bei den Jüngeren zu Buche, binnen Wochenfrist ist das ein Plus von 0,3 Prozentpunkten.lag danach bei 0,8 Prozent, 4,63 Millionen Amerikaner waren dabei.Nun kam für NBC und ABC aber auch noch die glückliche Tatsache hinzu, dass CBS mit seinen Krimiserien eine Pause einlegt bzw. nur Wiederholungen von diesen gezeigt hat:lag zunächst bei 5,39 Millionen/0,7 Prozent,bei 5,41 Millionen/0,6 Prozent undschlussendlich bei 5,15 Millionen/0,5 Prozent.