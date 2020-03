ZDF: Montags-Filme entfallen

TV-News

Stattdessen wird das Zweite am letzten Montag im März lieber noch einmal «Extraklasse» zeigen. Nächste Woche geht «Nord Nord Mord» On Air.

Das Zweite Deutsche Fernsehen verzichtet am Montag, 30. März um 20.15 Uhr auf die TV-Premiere des Films. Auch kommende Woche, also am 23. März, wird das Fernsehprogramm am Montagabend sehr spontan umgestellt. Das Zweite wird den eingeplanten Kriminicht ausstrahlen. In beiden Fällen wird stattdessen eine Film-Wiederholung eingesetzt.Kommenden Montag tritt eine Wiederholung der Krimireihegegen Frank Plasbergs «Hart aber fair» (Das Erste) an. Gezeigt wird „Sievers und die Frau im Zug“, also einer der neueren Fälle mit Peter Heinrich Brix in tragender Rolle. Erstmals lief der Krimi im Herbst 2018.Am 30. März setzt das ZDF zur besten Sendezeit auf die Wiederholung des Komödien-Erfolgs «Extraklasse». Erstmals im Dezember 2018 gezeigt, kam der Streifen auf 6,50 Millionen Zuschauer – eine Fortsetzung ist bereits abgemachte Sache.