Zwei Doku-Premieren: History erinnert an das Ende des Zweiten Weltkriegs

Anlässlich des Ende des Krieges vor 75 Jahren wird es Anfang Mai eine einwöchige Sonderprogrammierung beim Doku-Sender geben.

Der Dokumentations-Sender History , empfangbar unter anderem über Sky, wird vom 2. bis 8. Mai 2020 in einer Sonderprogrammierung an das 75 Jahre zurückliegende Ende des Zweiten Weltkriegs erinnern. Der 8. Mai ist hierbei ein bedeutsames Datum. Es ist der Tag der Befreiung, der Tag, an dem die deutsche Wehrmacht 1945 bedingungslos kapitulierte und der als wichtiger Schritt hin zur Befreiung Europas vom nationalsozialistischen Terror gilt.Im Mittelpunkt der Programmierung stehen zudem die Eigenproduktion «Die Befreier» von Emanuel Rotstein über die Befreiung des KZ Dachau (Sonntag, 3. Mai, 23.35 Uhr, zudem sowie ab sofort auf History Play bei Amazon Prime Video Channels verfügbar) und erstmals auf History die zehnteilige Reihe «Wendepunkte des Zweiten Weltkriegs» (Montag bis Freitag, 4. Bis 8. Mai, jeweils ab 21.05 Uhr). Das Format läuft erstmals bei History.Diese Reihe behandelt wichtige Kernereignisse des Zweiten Weltkrieges, und macht sie mit lebhaften originalen Farbaufnahmen erfahrbar. Thematisch abgedeckt wird ein breites Spektrum an Kriegsschauplätzen, aus der gesamten Zeitspanne von 1939 bis 1945. Besonderes Augenmerk liegt unter anderem auf dem amerikanischen Kriegseintritt, und dessen Entwicklung vom Angriff auf Pearl Harbor bis hin zum D-Day.Am Mittwoch, 6. Mai, läuft zur besten Ausstrahlungszeit die Deutschland-Premiere der Doku «In Hitlers Nachbarschaft – Eine jüdische Kindheit», am 2. und 3. Mai laufen zwei Teile der Produktion «Wir haben Hitler überlebt – Zeitzeugen auf Spurensuche», die ebenfalls erstmals in Deutschland zu sehen sind.