Coronasendung: WDR plant Sondersendung von «Domian Live»

Diese soll am kommenden Montag ausgestrahlt werden.

Immerhin etwas: Fans der einstigen-Sendung dürfen sich auf Montag, 23. März freuen. Der WDR-Talker Jürgen Domian wird in der kommenden Woche noch einmal seine gute, alte Call-In-Show aufleben lassen. "Domian möchte mit den Menschen darüber sprechen, wie sie mit der aktuellen Ausnahmesituation umgehen. Er möchte über Sorgen und Ängste sprechen, aber auch über Dinge, die Hoffnung machen und darüber, wie alle gemeinsam diese Krise überstehen können“, hieß es am Freitag vom WDR UME produziert die Sendung in Zusammenarbeit mit dem WDR – sie wird ab 22.15 Uhr Platz im Programm des Kanals finden.Talker Domian wird zudem nicht ganz alleine mit den Zuschauern über Sorgen und Ängste sprechen. Eine Psychologin soll ihn dabei unterstützen.