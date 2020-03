Aufschwung am Kabel-Eins-Donnerstag: Rosin kehrt mit Luft nach oben zurück

Quotennews

Immerhin: Die neue Staffel von «Rosins Restaurants» ist deutlich stärker unterwegs als «Unser Kiosk» zuletzt.

Einen schweren Fall hatte Frank Rosin im Auftakt zu neuen Episoden von- in der 115 Minuten langen Episode, die Kabel Eins am Donnerstag ab 20.15 Uhr zeigte, half er einem italienischen Lokal: Statt italienischem Flair und Gerichten à la Mamma gab es dort Fertig-Burger und wilde Kreationen wie "Pizza-Schalke". Neben der kulinarischen Katastrophe gab es in der italienischen Vereinsgaststätte auch noch riesen Ärger mit dem Verein. Eine große Aufgabe für Frank Rosin. Groß fielen die Ergebnisse zumindest zuschauer- und quotentechnisch aber nicht aus.Mit im Schnitt 4,0 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen landete die Eigenproduktion unterhalb des Kabel-Eins-Senderschnitts. 1,05 Millionen Menschen sahen die Frank-Rosin-Sendung. Allerdings: Gegenüber den Vorwochen ist dies eine klare Steigerung. Zuletzt zeigte kabel eins donnerstags um 20.15 Uhr die Sozial-Reportage «Unser Kiosk», die um 20.15 Uhr zwei Mal 3,0 und einmal sogar nur 2,6 Prozent Marktanteil generierte. 0,57 Millionen Zuschauer waren hier das Höchste der Gefühle.Recht schwer tat sich am Donnerstag bei Kabel Eins dann auch das zurückgekehrteab 22.10 Uhr – hier standen letztlich 3,9 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen geschrieben. Die Sehbeteiligung im Gesamtmarkt betrug 0,72 Millionen.