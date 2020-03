«The Undoing»: Konkreter Termin für Miniserie mit Kidman und Grant steht fest

TV-News

Die Ausstrahlung findet parallel zur US-Premiere der starbesetzten seriellen Romanadaption statt.

Die sechsteilige Miniserie, die in den USA bei HBO beheimatet ist, wird im Mai bei Sky ihre Deutschlandpremiere feiern – so viel war bereits bekannt. Jetzt aber reicht Sky den konkreten Sendetermin nach. Und der lässt extrem ungeduldigen Serienfans keinerlei Spielraum, um zu schimpfen: Das neue Format von «Big Little Lies»-Macher David E. Kelley wird hierzulande parallel zur US-Premiere veröffentlicht. Los geht es in der Nacht vom 10. auf den 11. Mai bei Sky Ticket, Sky Go und Sky Q. Die Folgen werden wöchentlich im Originalton angeboten.Wie eh und je gilt bei solch einer Serienauswertung: Ein paar Monate später reicht Sky Atlantic HD eine Auswertung im linearen Pay-TV nach, bei der optional die Synchronfassung zur Verfügung steht. Die Serie basiert auf dem Roman «Du hättest es wissen können» von Jean Hanff Korelitz und dreht sich um die erfolgreiche Therapeutin Grace Sachs sowie um das plötzliche Verschwinden ihres Ehemanns Jonathan Sachs.Das Drehbuch von «The Undoing» stammt von David E. Kelley. Regisseurin ist die von «The Night Manager» bekannte Susanne Bier. Zum Cast gehören Nicole Kidman, Hugh Grant, Donald Sutherland, Noah Jupe, Édgar Ramírez sowie Lily Rabe.