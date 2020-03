Primetime-Ausgabe von «Stern TV» zu Corona bringt RTL starke Quoten

Quotennews

Auch RTL konnte es sich nicht nehmen lassen, umfangreich über den Virus zu berichten. Abseits der Öffentlich-Rechtlichen hatte man damit den größten Erfolg.

Statt dem normalen Programm sendete RTL am Mittwoch in der Primetime ein großes Special von. Thema war in diesen Tagen natürlich der Coronavirus. Über drei Stunden hinweg führte Steffen Hallaschka durch die Sondersendung mit zahlreichen Ärzten und Virologen zu Gast. Im Schnitt schalteten insgesamt 2,61 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein. Beim Gesamtpublikum sprang damit eine gute Sehbeteiligung von 8,3 Prozent heraus. Vor allem bei den 14- bis 49-Jährigen war die Sendung sehr gefragt. Aus dem werberelevanten Publikum interessierten sich 1,49 Millionen für das Spezial. Damit fuhr RTL stattliche 15,6 Prozent Marktanteil ein.Im Anschluss waren die Kölner mitweiter erfolgreich. Für die kurze Doku bleiben 1,49 Millionen Zuschauer dran, davon 0,79 Millionen klassisch Umworbene. Die Sehbeteiligung zog so ab 23.15 Uhr auf gewaltige 10,4 Prozent insgesamt und 18,0 Prozent in der Zielgruppe an. Corona brachte RTL einen durchweg sehr gefragten Abend.Auch der kleine Schwestersender Nitro hatte in der Primetime Erfolg. Dort erreichte0,25 Millionen junge Zuschauer. Der Marktanteil betrug sehr gute 2,4 Prozent. Auch insgesamt konnte man mit 0,69 Millionen Zusehern und 2,0 Prozent Sehbeteiligung sehr zufrieden sein.erzielte im Anschluss immerhin noch gute 1,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.